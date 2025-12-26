中製無人機存資安疑慮 台灣品牌布局泰國非紅供應鏈

（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）無人機在執法與救災中扮演重要角色，軍事上更被各國視為重要戰略設備。其中，中製無人機被指恐有資安風險，部分品牌甚至被美加認為涉及國安問題。源自於台灣的無人機品牌近年搶攻泰國非紅供應鏈，參與救災與安全應用。

泰國南部11月底遭遇嚴重洪災，洪水切斷道路、救援人力難以進入災區，一架架無人機穿梭水面上空，將食物與物資送至受困民眾家中，其中5台救災的無人機，正是由台灣團隊研發並在泰國落地應用。

源自於台灣的無人機廠商奧榮科技（Avilon）執行長周明哲（Thanakorn Supsukbaworn）接受中央社專訪，並直指，無人機不僅是硬體產品，而是結合通訊、影像與定位的智慧系統，「一旦供應鏈不可信，風險將直接反映在人命與國家安全上」。

他告訴中央社，近來各國對中國製無人機的疑慮正快速升高，他說：「問題不在於造價多便宜，重點是它會不會在你不知道的情況下，將你（無人機）的位置透露出去」。

美國和加拿大近期都對中國製造的無人機實施限制措施。美國聯邦傳播委員會（FCC）22日表示，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單。另外，加拿大皇家騎警（RCMP）也禁止中國製無人機在飛行過程中傳輸數據，並限制只能用於「非敏感行動」。

周明哲與技術長黃大峯一同創立的奧榮科技長期投入無人機軟硬體研發，泰國據點由泰籍的周明哲負責，他擁有成功大學航空太空工程博士學位並在台灣生活多年，目前他在泰國推動無人機物流與工業巡檢，最近則積極參與政府救災與軍事安全相關應用。

他說，無人機本質上是一種高度智慧化的裝置，若無法完全掌握軟體，就等於把風險帶進自己的系統內。

●市場風向急轉 中製無人機風險受泰國政府關注

據周明哲觀察，約莫半年前，泰國政府對無人機的來源或製造商仍不太在意，僅重視價格與交期，「但近期區域衝突與實際案例出現後，態度完全改變」。

他說，7月時他受邀至泰國國會分享資訊安全的議題，並透露，泰國政府中的多個單位最近已意識到，部分無人機可能在不知情下外洩飛行軌跡、影像或操作者位置，一旦落入敵對勢力手中，可能成為風險來源。

周明哲向中央社解釋，無人機本身就是一個能蒐集與回傳資訊的智慧裝置，若使用者無法掌握資料流向，等於是在不知情的情況下暴露敏感資訊。

他說，「無人機不單單是硬體，它還會回傳資料、留下數位足跡，甚至可能被遠端分析」，而這也是近來無人機「非紅供應鏈」成為各國討論重點的原因。

他形容，東南亞正逐漸成為大國技術與戰術的「實地測試環境」，各類電子干擾、反制系統與無人機技術正被反覆驗證，並認為，這些發展對台灣的安全與產業布局值得高度警惕。

●靠影像與感測器自主導航 無人機成救災利器

他說，目前商用無人機高度依賴GPS與無線電訊號，只要遭到干擾或阻斷，無論設備的價錢多昂貴，也可能瞬間失效，因此無人機能否運作無礙的真正關鍵在於，能否在高干擾、無GPS和無通訊的情況下持續運作。

因此，來自台灣的團隊主打以影像與感測器進行自主導航，克服收不到GPS訊號的挑戰，且資料傳輸全程加密，不留下可被追蹤的識別資訊。因此「即使無人機墜落，也不會洩漏其操作者、基地或任務來源」。

周明哲坦言，奧榮最初並非以軍事用途為目標，而是為了靠視覺精準定位，解決工廠、倉儲與室內無GPS情況下的巡檢需求，但沒想到這套技術，後來在災害救援與高風險環境中派上用場。

以泰國南部水災為例，奧榮科技曾協助以無人機投送食物與物資至道路中斷區域，避免救援人員冒險進入。

●籲打造無人機產業鏈 資安能救人命

當被記者問及，面對中製無人機售價便宜而受市場歡迎，將如何與之競爭時，周明哲強調，購買無人機時，價格不應是唯一的比較標準，特別是對軍用無人機而言，在戰場上的人命更為重要。

另外，他提醒，商用無人機同樣面臨資安風險，並舉例，如在半導體工廠、關鍵基礎設施或倉儲環境中，若無人機或相關設備悄悄回傳影像，「外界很難察覺，也很難追查」。

他以監視器為例，並說：「或許只是很小的縮圖，但這就足以讓對方建立使用者輪廓。」他說，這類風險在高度競爭與敏感產業尤其值得警惕。

周明哲呼籲，台灣政府應及早建立本土無人機產業鏈，並分散風險、多元採購不同品牌的無人機。他指出，若等到真正需要時，可能面臨買不到或價格翻倍的情況，「沒有自己的產業，才是最大的風險。」（編輯：謝怡璇）1141226