中製生成式AI藏資安危機！ 生物特徵.裝置內個資恐外洩

我國國安局近來抽測五項中國製「生成式AI語言模型」，包括DeepSeek等，都被發現有要求位置資訊，蒐集截圖、通訊錄等風險，還有強迫同意不合理隱私條款，導向惡意連線位址的問題，資安專家也示警，因為中國製AI不受GDPR，也就是「歐盟一般資料保護規則」的規範，因此資安風險，也比起chatGPT等美製AI模型更高。

中國網友說：「直到我用上了這個小眾AI，阿里旗下的通義(千問)，才發現做PPT這麼簡單。」全球AI大戰升溫，中國多個企業，也推出各式各樣的生成式AI打起「內戰」，除了很多人知道的Deepseek，還有豆包騰訊元寶等，但國安局一一抽測中國5大AI模型，發現暗藏資安危機。

包含蒐集位置通訊錄剪貼簿截圖，讀取裝置上儲存空間等多項個資，「豆包」和「文心一言」更會蒐集用戶臉部資訊，而這五項AI模型，還都會強迫用戶同意不合理隱私條款，以及向第三方開發工具逕行共享用戶個資，和導向惡意連線位址等等資訊洩露疑慮，國安局也示警，使用者個資可能被回傳至中企伺服器，提供中共特定政府部門運用。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「(中共)都可以去要求這一些在中國營運的平台商，直接把用戶的相關資料，直接交給政府來使用，個人的資料，公司的一些內部的開發資料等等，這事實上都可能會造成危險。」

不只可能個資被利用，問的問題也都受到審查，實際使用中國製AI「豆包」搜尋「台獨」，就會出現台灣是中國不可分割的一部分，意圖影響使用者認知，查詢六四或是天安門事件，系統只能跳出無法回答問題，顯見政治審查嚴格。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「相對於中國的APP，ChatGPT畢竟它整個還在GDPR(歐盟個人資料保護規則)的保護裡面，所以它有被一定地要求，所以在(資安)風險上面會比較低，還是盡可能把一些資料去識別化之後，然後再來做這個相關的分析。」AI時代生成式語言模型成為許多人工作上的好夥伴，但也必須審慎使用保障個人和企業情資安全。

