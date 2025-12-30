中製系統侵官署／臉部辨識爆「中國製」 內政部要廠商說明：全面停用

移民署採購的人臉辨識設備爆出用中國製主機板與晶片。（本刊資料照）

移民署採購研勤科技之人臉辨識設備「PAPAGO FACE8台灣臉霸」，遭踢爆使用中國生產的主機板與中國製IC晶片。對此，內政部今日澄清，資訊設備採購作業均依《政府採購法》等相關規定辦理，強調嚴守資安規範，確保資通環境安全，在尚未確認結果前，本部不會使用該設備，移民署全面停用，以確保資安防線之落實。

本刊今（30日）報導，移民署去年耗資600萬元建置的「差勤打卡系統」竟暗藏國安漏洞，近期接獲投訴直指廠商以台灣品牌PAPAGO偽裝，機器內部卻使用中國製的主機板，甚至還使用因資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片。更令人憂心的是，除了移民署、內政部、經濟部與新竹縣市政府也使用同型產品，相當於有上萬名官員的臉部特徵恐有外洩疑慮。

對此，內政部回應，「本部及所屬機關均高度重視資通訊安全」，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備之驗收過程均依政府採購法及採購契約等相關規定辦理，要求廠商提供相關證明文件並切結重要零組件不得為中國製造。

又為確保資通訊安全，內政部表示，將要求廠商說明媒體報導之爭議零件對資通訊安全之影響性，後續將視實際審認結果，依法辦理，在尚未確認結果前，本部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線之落實。

