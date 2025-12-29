中製系統侵官署／PAPAGO臉部辨識竟用中國主機板 揭官署打卡系統藏國安漏洞

移民署去年採購的「FACE8台灣臉霸」差勤打卡系統，傳出內部使用中國製零組件，恐有個資外洩、影響國安的疑慮。

移民署花了600萬元建置的「差勤打卡系統」竟暗藏國安漏洞！本刊最近接獲投訴，指廠商以台灣品牌PAPAGO偽裝，機器內部卻使用中國製主機板。為了釐清真相，本刊取得機器拆解，並請專家檢視，結果發現這套擁有臉部辨識功能的系統，不僅主機板是中國製，甚至還使用因資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片。更令人憂心的是，除了移民署，內政部、經濟部及新竹縣市政府也使用同型產品，上萬名官員的臉部特徵恐有外洩疑慮，衝擊國家安全！

本刊調查，研勤科技所生產的「PAPAGO FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備，標榜專業AI影像辨識技術，完全台灣自主研發，曾榮獲台灣精品獎，被中央、地方政府及民營企業廣泛採用，宣稱是台灣市占率最高的人臉辨識引擎，有超過1千家客戶、每天50萬次辨識量，除了移民署外，內政部、經濟部也使用同款系統，甚至外銷卡達、馬來西亞等國。

研勤科技所販售的差勤打卡系統，被全台政府機關、民間企業廣泛使用。（翻攝研勤科技官方影片）

為了確認投訴人的說法，本刊透過管道取得一台移民署使用中的打卡機，並請3位電子工程師檢視相關構造，全程錄影存證。工程師指出，該設備外觀雖印有PAPAGO字樣，但內部線路排列混亂，不像是正統電子產品應有的裝配方式；此外，以主機板上的代碼ZYSJ-MT8788A上網搜尋，確實與眾雲世紀科技官網放的主機板照片相同。

本刊透過管道取得移民署使用中的FACE8台灣臉霸打卡機，發現內部使用的零組件確有違反《採購法》之虞。

工程師進一步檢視打卡機的上百個元件，結果發現一顆編號S16116G的網路變壓器，製造商為Mianyang Jingweida Science And Technology Co.Ltd綿陽精微達科技公司，生產時間為2023年第26週。本刊調查，綿陽精微達科技是中國四川「經緯達集團」旗下公司，其產品曾被美國政府查出有資安疑慮，列入禁用清單。

移民署使用的打卡機主機板及晶片上，標示「ZYSJ」與S16116G等編碼，都可證實是由中國廠商所製造。

工程師告訴本刊，研勤科技聲稱採用聯發科的解決方案，照理主機板不會打印ZYSJ字樣，印上ZYSJ就代表是眾雲世紀科技的設計產權。「很有可能是直接買中國生產的主機板！」3位工程師說，研勤應該是為節省成本，所以採購中國主機板，再套裝台灣品牌外盒，這種借屍還魂的手法相當常見。

工程師指出，業者若是真的在台灣加工或採購，可以出示台灣SMT（表面黏著技術）廠的加工單、網路變壓器的台灣採購發票證明，如果拿不出來，或發票顯示「電子零件一批」（進口報關單），即可確定就是進口成品，移民署如果真的要查，其實並不難。

內政部（右圖）11月底剛建置好「FACE8台灣臉霸」差勤打卡系統，爆料人憂心部長劉世芳（左圖）恐也成為個資外洩的受害者。

本刊調查，目前移民署使用該打卡系統的人員超過2千人；內政部轄下各科室、北中南辦公室、建築研究所、替代役訓練及管理中心等單位，則共建置21台，也約有2千人使用。此外，經濟部商業發展署建置4台，共近千人使用；另新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台，換句話說，全台各級政府已有上萬名公務員的臉部特徵陷入外洩風險中。

對於投訴人的指控，研勤科技公司移民署標案負責人陳柏任嚴正否認，他強調此案是購買聯發科設計的公版方案，空白的電路板在中國洗板（泛指電路板製作過程、PCB making）後送回台灣，主機板有上百顆元件，主晶片處理器是聯發科的，記憶體是韓國製，通訊晶片是瑞昱生產，產品在台灣打件、組裝、測試，最後輸入自行研發的軟體，不會有後門或資安的疑慮。

中國近年積極開發武裝機器狗，而人臉辨識的資料可讓其更能精準打擊。（翻攝CCTV）

移民署則表示，此標案的招標文件明定不允許中國廠商、第三地含中資成分廠商、在台灣的中資廠商參與，且分包廠商、硬體設備零組件標示來源，均不得為中國製造。至於此案的採購作業流程，從一開始的廠商資格審查，到履約後驗收，移民署均依招標文件及《政府採購法》辦理，廠商也依契約及相關規定提供證明文件，若提供不實證明，將依契約及相關法規追究廠商責任。

資安專家告訴本刊，要防止電子設備遭有心人植入後門程式、竊取臉部特徵等個資，可以先從硬體部分著手，對主機板元件進行FAILURE ANALYSIS（失效模式分析），也就是用鐳射光掃瞄主機板、電路圖、元件。專家指出，如果提前送出檢測清單，透過FA公司檢測，就可得知原始的電路圖、元件，與實際設備的差異，以確認廠商是否按電路圖施工，或有沒有多出不明的線路。

對於人臉辨識設備遭爆使用中國製主機板一事，研勤科技董事長簡良益回應表示，這是敵對業者挾怨報復的抹黑指控，PAPAGO的「FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備使用的主機板全在台灣加工，零件也全部使用國產貨或韓國貨，絕對合乎政府法令規定。簡良益解釋，本刊所拆解的打卡機應是幾年前從中國購入測試用的舊機，後來不慎流出才造成誤解。但當本刊要求其提供關於台灣SMT（表面黏著技術）廠的加工單、完稅證明，與各元件的台灣採購發票證明後，至截稿前仍未獲回應。

