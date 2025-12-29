中製系統侵官署2／中製機芯貼牌台廠商標 無良廠商靠一招瞞天過海「沒人管」

新竹縣政府早已使用研勤科技所販售的打卡系統多年，卻爆出有資安疑慮，讓人訝異。（翻攝PAPAGO Taiwan YouTube）

工程師告訴本刊，研勤科技聲稱採用聯發科的解決方案，照理主機板不會打印ZYSJ字樣，印上ZYSJ就代表是眾雲世紀科技的設計產權。「很有可能是直接買中國生產的主機板！」3位工程師說，研勤應該是為節省成本，所以採購中國主機板，再套裝台灣品牌外盒，這種借屍還魂的手法相當常見。

「一般在中國下單購買主機板，如果有顧忌，會要求對方不要打印，避免留下證據。」工程師說，也有業者購買主機板，再使用化學藥劑抹除型號，但這種做法會讓主機板來源變成「不明」，原廠可拒絕提供維修、保固服務。

包括內政部、經濟部及許多民間企業，都已採購研勤科技所販售的臉部辨識打卡系統來使用。（翻攝PAPAGO Taiwan YouTube）

工程師指出，業者若是真的在台灣加工或採購，可以出示台灣SMT（表面黏著技術）廠的加工單、網路變壓器的台灣採購發票證明，如果拿不出來，或發票顯示「電子零件一批」（進口報關單），即可確定就是進口成品，移民署如果真的要查，其實並不難。

此外，有採購經驗的工程師也告訴本刊，業者通常會先用低價搶單，再用節省成本的方式，例如採購便宜的中國製零組件替代，從中謀取利潤，一般公務機關驗收不會拆開檢查，機器能用就好，很好騙，也沒人管。

另一名業者則表示：「沒利潤就不要接單啊！」台灣很多廠商用這種貼牌手法搶政府標案，被抓到後再稱是因為沒賺錢才這麼做，雖然依合約可賠款了事，但官員的臉部特徵等個資陷入外洩風險，廠商能負責嗎？

資安專家指出，不論移民署、內政部或經濟部都屬於機敏單位，官員的臉部特徵不僅是個資，更是敵人辨識、吸收或狙殺的重要工具。舉例來說，因應戰場無人化趨勢，中國近年極力發展背部配有槍械的機器狗，一旦台灣政府要員或特定人士的臉部、瞳孔虹膜特徵被掌握，中國就可以透過機器狗的攝影鏡頭鎖定狙殺目標。

受新冠疫情影響，臉部辨識的打卡系統強調非接觸、減少病菌傳播機會，成為許多單位採購的首選。（翻攝PAPAGO Taiwan YouTube）

此外，台灣官員的臉部特徵、瞳孔虹膜個資，若被中國情治單位掌握，對岸就能輕鬆蒐集台灣官員的私生活隱私，增加威脅、利誘的籌碼，以便吸收特定官員替中國效力，變成共諜。

