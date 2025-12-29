中製系統侵官署3／逾萬公務員臉部特徵恐遭中共掌握 移民署：若屬實追究廠商責任

內政部（右圖）11月底剛建置好「FACE8台灣臉霸」差勤打卡系統，爆料人憂心部長劉世芳（左圖）恐也成為個資外洩的受害者。

本刊調查，目前移民署使用該打卡系統的人員超過2千人；內政部轄下各科室、北中南辦公室、建築研究所、替代役訓練及管理中心等單位，則共建置21台，也約有2千人使用。此外，經濟部商業發展署建置4台，共近千人使用；另新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台，換句話說，全台各級政府已有上萬名公務員的臉部特徵陷入外洩風險中。

這些公務體系，從基層工友到中、高階主管都必須使用該系統打卡，其中內政部、移民署、經濟部的部分機敏單位，如負責國境管理、全國人口普查的官員等，都可能是中國想吸收的對象，絕對不可輕忽。

對於投訴人的指控，研勤科技公司移民署標案負責人陳柏任嚴正否認，他強調此案是購買聯發科設計的公版方案，空白的電路板在中國洗板（泛指電路板製作過程、PCB making）後送回台灣，主機板有上百顆元件，主晶片處理器是聯發科的，記憶體是韓國製，通訊晶片是瑞昱生產，產品在台灣打件、組裝、測試，最後輸入自行研發的軟體，不會有後門或資安的疑慮。

若使用中的打卡系統因中國製零組件造成個資外洩，包括經濟部長龔明鑫（左圖）在內的財經官員恐都已遭對岸鎖定。

移民署則表示，此標案的招標文件明定不允許中國廠商、第三地含中資成分廠商、在台灣的中資廠商參與，且分包廠商、硬體設備零組件標示來源，均不得為中國製造。至於此案的採購作業流程，從一開始的廠商資格審查，到履約後驗收，移民署均依招標文件及《政府採購法》辦理，廠商也依契約及相關規定提供證明文件，若提供不實證明，將依契約及相關法規追究廠商責任。

人臉辨識雖便捷，卻也隱藏個資外洩風險。（翻攝FACE8台灣臉霸官網）

移民署強調，他們高度重視資訊安全，內部的資訊系統採「內、外網實體隔離架構」，有多層次的資安縱深防禦機制，確保資訊安全。為釐清真相，移民署政風單位已經找來研勤科技代表，並隨機拆卸三台機器檢測，全程錄影，至於檢測結果如何？有無臉部特徵外洩或資安疑慮？有待移民署對外說明。不過，若標案有資安顧慮，註明相關零組件不得在中國製造生產，就應照標案規格執行。數發部強調，若爭議機器在中國生產，只是在外殼貼上台灣品牌偽裝，就不算是台灣產品，須依開標規格實質認定，回歸契約精神。

中國近年積極開發武裝機器狗，而人臉辨識的資料可讓其更能精準打擊。（翻攝CCTV）

另一方面，主管資訊安全的數位發展部指出，政府機關禁用中國品牌的資通訊產品，但若是第三國品牌、製造行為在中國，則不在禁用範圍。例如iPhone手機雖然部分元件是在中國製造，但手機為美國品牌，台灣政府不會禁用。至於研勤科技的打卡系統，機器本身是台灣品牌，內部元件由全球分工，就算有些在中國製造，政府也不會限制使用。

