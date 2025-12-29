中製系統侵官署4／中製產品滲透台灣竊個資案例多 遭控使用中國組件研勤董座親回應

調查局曾查獲廠商從中國進口監視器主機板、外殼組裝後，誆稱是台灣製造，取得政府標案。（調查局提供）

資安專家告訴本刊，要防止電子設備遭有心人植入後門程式、竊取臉部特徵等個資，可以先從硬體部分著手，對主機板元件進行FAILURE ANALYSIS（失效模式分析），也就是用鐳射光掃瞄主機板、電路圖、元件。專家指出，如果提前送出檢測清單，透過FA公司檢測，就可得知原始的電路圖、元件，與實際設備的差異，以確認廠商是否按電路圖施工，或有沒有多出不明的線路。

比較麻煩的是軟體部分，若有心人在晶片植入後門程式，就很難防範，只能靠內外網或防火牆進行阻隔，因為所有後門程式都需要網路傳輸，才能把資料後送，唯有徹底做好網路資安工作，才可有效防止後門程式及駭客入侵。

研勤科技董事長簡良益認為爆料內容不實，該公司承接政府標案合法合規。

本刊調查，類似研勤科技魚目混珠的貼牌案例不少，今年3月，調查局就查獲昇銳電子及其子公司，長期從中國進口監視器主機板、外殼、線材，在台灣組裝後，貼上台灣製造或MADE IN TAIWAN的標籤，並出具不實證明文件，取得台灣政府多件標案，調查局偵辦後，依違反《各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則》及《刑法》詐欺取財、虛偽標示產地等罪，移送檢方偵辦。

此外，2021年1月，國家通訊傳播委員會NCC發現台灣大哥大的自有手機品牌AMAZING A32機型存在資安疑慮，手機內部被植入惡意程式，讓駭客能輕易用手機門號申辦遊戲帳號，並且透過「簡訊認證碼」騙取點數，害用戶變成詐騙集團的人頭。

本刊拆解移民署差勤打卡機，主機板上的標籤顯示製造日期為2024年3月，與簡良益的舊機說法有出入。

NCC調查後發現，台灣大哥大的AMAZING A32手機就是所謂的貼牌產品，從手機的設計、生產、製作、送驗到入關，皆由台廠「力平國際」負責，卻委由中國廠商華瓏公司代工，才會產生資安漏洞。

由於移民署等單位的差勤打卡系統已啟用一段時間，究竟有無官員臉部特徵外洩的狀況發生，相關單位已經針對內外網防火牆進行監測調查，同時要求廠商全面更換爭議主機板，希望能亡羊補牢。

對於人臉辨識設備遭爆使用中國製主機板一事，研勤科技董事長簡良益回應表示，這是敵對業者挾怨報復的抹黑指控，PAPAGO的「FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備使用的主機板全在台灣加工，零件也全部使用國產貨或韓國貨，絕對合乎政府法令規定。簡良益解釋，本刊所拆解的打卡機應是幾年前從中國購入測試用的舊機，後來不慎流出才造成誤解。但當本刊要求其提供關於台灣SMT（表面黏著技術）廠的加工單、完稅證明，與各元件的台灣採購發票證明後，至截稿前仍未獲回應。

