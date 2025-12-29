中製系統侵官署5／遭控使用中國組件研勤董座親回應 關鍵文件未提供無法自證清白

包括內政部、經濟部及許多民間企業，都已採購研勤科技所販售的臉部辨識打卡系統來使用。（翻攝PAPAGO Taiwan YouTube）

研勤科技董事長簡良益回應本刊查證時表示，人臉辨識設備遭爆料使用中國製主機板一事，完全是競爭敵對業者搶不到政府標案，挾怨報復的抹黑指控，強調PAPAGO的「FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備主機板使用的所有元件，全在台灣加工，零件也全部使用台灣國產貨或韓國貨，絕對合乎政府法令規定。

簡良益解釋，本刊日前拆解的人臉差勤打卡機，應是「幾年前」為了投標政府機關標案，從中國深圳購入的測試用舊機，測試時灌入公司自研軟體，才會出現「移民署字樣」，後來這些舊機未再使用，放進公司庫房。沒想到日前有協力廠商向公司PM(專案經理)商借1台機器，公司不知情下機器外流出去才造成誤解。

簡良益強調，目前移民署等公家機關使用中的人臉差勤打卡機，主機板使用的全是台灣國產貨，電子元件打印也全在台灣的SMT（表面黏著技術）廠加工。至於傳出使用爭議的S16116G網路變壓器晶片，認為與事實不符，卻也承認其中使用的2顆陸製晶片，是「國巨大陸廠」所生產。

對於簡良益說法，3位受本刊委託分析的業界工程師認為，空白的電路板在中國洗板（泛指電路板製作過程、PCB making）後，送回台灣把晶片元件打件、組裝、測試，此工序完全不合理，因為這批主機板設計水平不高，工序難度低，利潤微薄，加上數量極少，如此做根本不符成本效益。

另外，簡良益稱本刊拆解的機台，是「幾年前」為了投標政府機關標案，從中國深圳購入的測試用舊機，但該機器內部貼有1張生產日期的紙標籤，明確載明「2024年3月」，即移民署去(2024)年標案建置完成日期，不可能是「幾年前」的舊產品。

本刊還發現，該機台界面顯示的日期，與拆解當天日期完全相符，是1台「使用中的機台」無誤。簡良益承認當年買「眾雲世紀科技」生產的舊機板，但為何要套裝上PAPAGO的外裝盒，且無明顯標示「測試用機」，簡的說法令人質疑。

更重要的是，當本刊要求其提供關於台灣SMT（表面黏著技術）廠的加工單、完稅證明，與各元件的台灣採購來源清單、發票證明，自證加工都在台灣境內進行、電子元件沒有陸製產品，至截稿前仍未獲回應。

