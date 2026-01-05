中製雷達沒效！馬杜洛被川普「活捉」 中共國師李毅崩潰「自打臉」：我不是人了
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日遭美國總統川普派兵「活捉」，直送紐約準備受審，引發各國震撼，美軍成功突襲，委國使用中國製造的反隱身雷達完全沒起作用，也掀起討論。鼓吹兩岸統一、有中共國師之稱的中國學者李毅拍片談及美軍「跨海作戰」成功逮捕馬杜洛，美國和委內瑞拉2國首都的距離長達3,300公里，「媽的照活捉！我都覺得媽的我不是人了我操」，情緒激動到甚至自打耳光，最後要解放軍好好學習川普去抓賴清德。
委內瑞拉部署中製雷達 美軍竟如入無人之境
綜合媒體報導，委內瑞拉國防部長先前曾說他們使用的是中國製JY-27A反隱身雷達，可以在75公里外精準鎖定5架美軍F-35戰機，中國媒體也藉此宣傳，並透露委國部署至少12部這類的雷達，構件足以覆蓋全國的反隱身監控網。
只不過這套「中國神盾」這次似乎完全沒有發揮作用。美軍3日突襲攻打委內瑞拉首都加拉加斯，特種部隊掌握馬杜洛行蹤，成功將他逮捕帶回美國，將他以涉犯「毒品恐怖主義」罪行在紐約進行審判。美軍如入無人之境般，僅花約30分鐘成功就完成任務，中國雷達被酸有如昂貴的裝飾品。
李毅痛罵委內瑞拉「爛貨」：沒有毛澤東思想
被稱作中共國師、主張武統台灣的中國學者李毅拍片談及此事，他先是說自己很高興，因為自己還活著，並批評委內瑞拉「是個爛貨」，因為他們「沒有共產黨、沒有解放軍、沒有根據地、沒有毛澤東思想」，更指馬杜洛的政府、軍隊腐敗、不能打仗、幹不成事，「這種爛貨，爛泥扶不上牆嘛」。他還提到，前環球時報總編胡錫進幾天前還轉發文章，說美國對台灣軍售，中國應該送武器給委內瑞拉，「找死啊？」他直呼根本送錯了，中國送的幾十幾百億美元武器全打水漂，「你一定要送給有毛澤東思想武裝起來的黨政府軍隊啊！」
李毅說，美國買通委內瑞拉軍隊司令、美軍進到加拉加斯如入無人之境，沒人反抗，他要解放軍也好好學習計畫，將來中共要抓賴清德的時候也把軍隊、警察買通，把賴清德抓到北京來受審，「能不能啊，好好學，沒事今晚別睡覺了，計劃計劃。」
跨洋作戰很難？ 他列出實際距離氣喊：不是人了
李毅接著又談到兩國之間的跨洋作戰，有人說跨洋作戰很困難，「海南大陸離台灣180公里」，美國本土和委內瑞拉的陸地最近距離1,800公里、2國首都直線距離3,300公里，「媽的照活捉！」他語氣激動，甚至氣得打了自己一巴掌，「我都覺得媽的我不是人了我操」，氣憤顫抖到講不下去。
主張武統！ 呼籲中共學學抓賴清德
但他隨後趕緊轉移話題，說中國政府表現很好，因為中國外交部很快作出回應。他又把話題轉到統一台灣，說中國國內很多人反對，一是怕花錢、二是怕死人，他又氣得大罵「混帳王八蛋他媽的！想起來我就罵，媽的混帳，想他媽天上掉餡餅、想他媽的不死人、想他媽的不花錢，還想吃下台灣！台灣GDP世界第15，聯合國193個國家，中國台灣省GDP排他媽第15知不知道！台灣軍費世界20，聯合國193個國家中國台灣省軍費排第20名知不知道！」
他痛罵那些不想打台灣的人，並一再呼籲認為中國政府應該學習川普跟俄羅斯總統普丁，稱川普活捉馬杜洛是給中國一個「活捉賴清德的方式」，呼籲中國學學川普，「讓全世界人民看到，中國人民不比普丁差、不比川普差、不比以色列差！」
馬杜洛被「活捉」直送紐約 上銬押解畫面曝！竟面露微笑喊這2句
馬杜洛被捕活該？西方挺美轟他「違法總統」中國、古巴譴責 各國反應一次看
川普出手「活捉」馬杜洛夫婦！ 委內瑞拉海外僑民上街狂歡：盼早日能回家
