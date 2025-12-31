「中製」人臉辨識攻移民署爆烏龍 研勤董座獨家專訪還原始末

日前媒體報導，「中國製」人臉辨識設備入侵移民署，引發國安疑雲，但研勤董事長簡良益31日接受本報獨家專訪，直接冷回：「早就拆機證明台廠零件，難道我不知道是誰在放話？」這樁看似爆雷的國安危機，背後竟是一場產業暗黑競爭。

據媒體報導指出，內政部移民署採購的人臉辨識系統竟暗藏「中國製」元件，引發市場憂心恐爆國安漏洞，畢竟人臉辨識掌握「出入境資料、臉部特徵、生物辨別資訊」，足以危及國安層級的敏感神經，輿論瞬間炸鍋。

簡良益定調，這樁中國製人臉辨識設備爭議，來自同業惡性競爭。（研勤提供）

政府早拆機驗身 研勤人臉辨識非中國製

據悉，這份報導並非突襲，「有人醞釀將近一個月的時間。」簡良益說。為何他如此篤定？原來早在新聞爆光前，內政部、移民署等早已要求研勤前來說明，並當場拆機所有設備的零件檢測。

政風人員確認，所有核心元件皆非中國來源，從主運算晶片、主電源管理晶片、RF控制晶片、通訊模組、USB擴充晶片、Flash記憶體等零件，全部來自聯發科、瑞昱、湯銘科技等台廠，唯獨DRAM主記憶體使用韓商海力士。

內政部和移民署等公部門已拆機證明研勤人臉辨識設備非中國製。（研勤提供）

至於其他零組件，簡良益坦言，有些小IC使用中國製，但這是聯發科方案搭配的產品；被動元件也是，但不執行程式、也不接觸個資，純粹為電阻電容的替代料；PCB在台是高汙染產業，研勤合法進口空板在台打件。

研勤人臉辨識設備主要晶片幾乎來自大咖台廠。（研勤提供）

客戶挺研勤 簡良益要「采森」給回應

然移民署早已得知人臉辨識系統非中製，為何仍出現「中國製入侵」的新聞報導？

簡良益採訪時語氣不見慌張，反倒像是等這一刻很久了，「聲明稿我直接寫『采森國際科技股份有限公司』，如果栽贓你，應該跳腳吧？采森至今沒回應。」簡良益直接點名市場競爭者，直指這樁烏龍爆料不是國安問題，是台灣AI人臉辨識產業的暗黑攻防戰。

外界以為的國安風暴，竟在烏龍新聞爆光後，劇情走向大反轉。研勤多年合作的客戶紛紛關切，甚至為簡良益打氣。原因不在情意，而是研勤是少數能做到完全客製化，並提供人臉辨識原始碼審查的台廠。

研勤是國內最大人臉辨識系統廠商，市占率高達80％，一般民眾對研勤認識不深，但提起PAPAGO這個品牌，幾乎開車族都知道，早年以PAPAGO起家的研勤由簡良益、陳俊福、周芳鉅一同創辦，近年從硬體跨足軟體，歷經轉型之痛的研勤，今年前三季每股虧損0.43元，隨著切入人臉辨識系統有成，簡良益笑說：「明年就能虧轉盈了。」