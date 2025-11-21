中製「卸妝膏、護唇油」竟驗出蘇丹紅，食藥署勒令全面下架問題產品。（本刊資料照）

食藥署今（21）日指出，針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431；產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐尼公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。

另外，食藥署於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號: M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號，後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

為掌握原料流向，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入Campo Research( Campo Cosmetics)Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，命業者不得再供應、移動或使用，食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批（批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）原料均檢出禁用色素：蘇丹4號。

為嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，食藥署將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。

另外，為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）公司之問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

