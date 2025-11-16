中製5款AI模型意圖影響認知 國安局警告使用者個資恐外洩
國安局抽驗5款中國製「生成式AI語言模型」，發現意圖影響認知，有嚴重偏頗與不實資訊，使用者個資還會回傳至中企伺服器，提供特定政府部門運用。
國安局抽驗中製語言模型，包含DeepSeek、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款，生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，透過蒐集對話與記錄等功能，將使用者個資回傳至中企伺服器，提醒國人慎選並注意資料外洩。
在「應用程式」部分，「通義千問」在15項指標，驗出11項違規情形；「豆包」與「騰訊元寶」計有10項違規；「文心一言」及DeepSeek各有9項及8項違規，均有要求「位置資訊」、蒐集「截圖」、「強迫同意不合理隱私條款」，以及「蒐集設備參數」等疑慮。
在「生成內容」部分，生成內容出現嚴重偏頗，包括「政治立場親中」、「歷史認知偏差」、「關鍵字審查」、「資訊操弄風險」、「網路攻擊指令」。
