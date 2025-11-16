中製AI生成內容否定我國主權 學者批：政治文本產生器
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國安局今日示警，中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」；學者批評，看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器，政府應提醒台灣民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。
國安局揭露，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款中國製「生成式AI語言模型」，有政治立場親中、歷史認知偏差等問題，凡涉及兩岸、南海、中國議題時，生成內容採用中共官方立場，稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」。
對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，國安局示警中國五款AI在兩岸議題上集體偏頗、否定台灣主權，並不是技術不成熟，而是中國法律要求它們必須這樣回答。
洪浦釗指出，關鍵在中國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》第4條明文規定，「堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定…」等法律、行政法規禁止的內容。
洪浦釗分析，在這個框架下，只要內容涉及主權、國家定位、台灣地位，中國製 AI在法律上就不能說出任何與政府立場不同的答案。例如「台灣是民主國家」、「台灣人選出總統」這些基本事實，在中國法規語境裡都可能被視為「煽動分裂國家」。
洪浦釗提及，因此模型輸出「台灣目前由中國中央政府管轄」、「不存在所謂國家領導人」不是bug，而是符合法規後的必然結果。再加上《生成式人工智能服務管理暫行辦法》第5條進一步要求AI「生成積極健康、向上向善的優質內容」
洪浦釗批評，所謂「積極健康」由誰定義？是由中國政府定義。這使中國生成式 AI的角色更像「自動化宣傳工具」，而不是能呈現多元事實或中立資訊的技術服務。這也提醒台灣社會，中國AI的真正風險，不只是資料外洩，而是敘事滲透。看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器。
他強調，我國公部門及所屬單位除禁止導入外，也應提醒民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。國安局這次的警告，不只是資安議題，而是民主社會必須辨識「數位包裝的政治影響力作戰」。
