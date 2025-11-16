中製AI軟體檢出有資安風險 國安局籲國人別下載
手機點一點，問題答案馬上回到手中，生成式AI語言模型近幾年引發熱潮，中國大陸製AI軟體同樣蓬勃發展。
不過近期，國安局統合刑事局等單位，抽檢5款中製軟體，包含DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問及騰訊元寶，針對「應用程式、生成內容」兩大部分檢驗，結果都不合格，建議國人不要使用。
刑事局科技犯罪防制中心主任蕭瑞豪說明，「會抓取資料，會上傳回去它們的主機伺服器，這樣子的狀況就變成個資有洩露的風險。我們會建議說第一個，民眾不要去做下載；第二部份對於下載部分，其實是可以做移除的。」
應用程式部分，採用數發部發布的檢測軟體，有15項評鑑指標。結果發現，5款程式均有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款，以及蒐集設備參數等問題。
通義千問檢出11項違規，豆包、騰訊元寶10項違規，文心一言及DeepSeek各9項跟8項違規。
中製AI軟體檢測不合格項目一次看
民眾林先生表示，「會怕那種來路不明的軟體，很容易造成自己的個資外洩。」
民眾杜小姐則說：「已經知道它有問題的話，通常就不會再去用，就盡量不要在手機上留個資吧。」
另外在生成內容上，則是出現嚴重偏頗資訊，包含政治立場涉及兩岸、南海、國際爭端等議題，都是採用中共官方立場；還有歷史認知偏差，包括台灣不是一個國家、台灣是中國領土不可分割的一部份等字樣；甚至生成內容刻意排除特定關鍵字，例如民主、人權、六四天安門事件等。
台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，「如果你給它分析的資料是可能有機密性的，或是裡面可能有參雜一些自己的財務資料、個人資料等等，事實上都會有一些問題。」
資安專家建議，有疑慮的App首先是不要使用，也盡量減少開權限；數發部則建議，建議民眾應謹慎選擇App來源，防止個資遭到不當利用。
其他人也在看
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 1 天前
三星S26被曝「打掉重做」 起因竟是iPhone 17
【記者趙筱文／台北報導】三星原本打算在Galaxy S26上進行大幅革新，但最新消息指出，這些計畫已全面喊停，並回到更保守的設計方向。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
手機狂噴電？Google抓耗電怪獸：App背景偷跑逾2小時將遭Play商店點名
如果你發現自己的 Android 手機電量無故狂掉，元兇很可能就是那些在背景「偷偷摸摸」運行的應用程式。好消息是，Google 終於出手了！為了終結這些「耗電怪獸 App」，Google 宣布將實施一項全新的嚴格政策，一旦 App 被判定為耗電異常，不僅會影響在 Google Play 商店的排名，更可能被公開標示警告，讓用戶一眼就能識別。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國安局警告 五款陸生成式AI暗藏資安危機
國安局點名，包括Deepseek等5款中國大陸製AI語言生成模型，有過度蒐集個資、散播不實資訊、甚至會悄悄生成網路攻擊指令，資安專家說，不論用戶是否有提供機敏資料，這些AI仍可能偷偷的，盜取文件和圖片。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
你客人停車擋我家門！ 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東一間鴨肉店昨天(11/15)遭人持武士刀攻擊，好在老闆和店員機警躲過攻擊。沒想到對方又折返回來繼續鬧事，最後被店員合力制伏，通報警方到場逮人。至於為何會大動肝火，竟然只是因為鴨肉店的顧客停車擋住他的去路。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
蘋果悄悄為 AirPods Pro 3、Pro 2、AirPods 4 推送韌體更新，疑為即時翻譯功能鋪路！
蘋果稍早針對旗下AirPods Pro 3、AirPods Pro 2 與 AirPods 4 全系列（含 ANC 降噪版）推出最新的韌體更新，包括。雖然官方並三嘻行動哇 ・ 1 天前
央行曾強調台灣沒有「荷蘭病」 《經濟學人》最新定義那是「台灣病」 呼應《致富的特權》經濟果實未全民共享觀點｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
合作物流遭駭客攻擊！無印良品數十萬用戶「姓名住址」恐外洩
一向以簡約、安全著稱的日本生活品牌無印良品（MUJI），其母公司良品計畫於今（14）日證實面臨嚴重的資安危機。由於合作的物流子公司遭到駭客勒索病毒攻擊，可能導致數十萬無印良品網路商店顧客的個人資料外洩，引發市場對消費者資訊安全的強烈關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
旅行攝影新神器 OPPO Find X9 Pro 不只好拍 還更好用
行動通訊技術的進步，改變了很多生活中的大小事，對我來說最有感的，就是旅行。以往旅行必須攜帶地圖找路，還必須參考旅遊書籍來趟訪景點，更重要的就是帶台相機記錄下每點子生活 ・ 1 天前
這電池內建站立支架！TORRAS 圖拉斯「Ostand Qi2 10000mAh MagSafe 超薄磁吸旋轉支架行動電源」給你更自由的手機充電
由於 iPhone 盒裝已經沒有隨盒提供充電器，但由於各型號 iPhone 都內建無線充電功能的關係，因此讓目前許多磁吸式行動電源受到許多消費者的喜愛！近期手機配件品3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
示警DeepSeek等中製AI風險 國安局揭位置、截圖都遭洩
國安局今（16）日公布針對DeepSeek等5款中製生成式AI語言模型檢測結果，指出抽測的AI模型皆有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款等問題；生成內容則出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。公視新聞網 ・ 3 小時前
思科：不會開發工業機器人 盼與台灣合作AI生態系
（中央社記者吳家豪台北15日電）全球網路通訊巨擘思科（Cisco）積極發展工業物聯網（Industrial IoT），專注於提供網路、安全與運算等賦能技術，而非競逐硬體製造。思科高層指出，不會開發工業機器人，但期盼與台灣製造業者展開深度合作，共同打造人工智慧（AI）時代的工業生態系。中央社 ・ 1 天前
CrowView Note 開箱動手玩：讓你的手機、掌機一秒變筆電！還可以接 Mac、SWITCH
CrowView Note 的核心定位並非是一台筆記型電腦，而是一個整合了外接螢幕、鍵盤與觸控板的「筆電型外接設備」，能讓你的手機、掌機或 Mac Mini 等裝置瞬間擁電腦王阿達 ・ 1 天前
水氣退散！ 東北季風接手「北東」雲多濕涼｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
DJI Osmo Action 6揭曉：運動相機首見方形感光元件與可變光圈、實現無損直橫拍自由
DJI 稍早發表新一代運動相機 Osmo Action 6，面對運動相機市場的激烈競爭，DJI 此次選擇向智慧型手機「取經」，在 Osmo Action 6 上導入了極具突破性的 1/1.1 吋方形感光元件，以及 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭，解決傳統運動相機在直橫拍切換與不同光線場景下的痛點。Mashdigi ・ 1 天前
「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」
新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。自由時報 ・ 11 小時前
內建Micro LED螢幕！Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡：AR 導航、即時翻譯、直橫拍 Vlog 全搞定！
智慧眼鏡愛好者看過來！在本期影片中，為大家開箱體驗這款在台灣開賣的 Rokid Glasses 樂奇AI智慧眼鏡。這副眼鏡搭載了Micro LED 雙眼顯示螢幕，電腦王阿達 ・ 1 天前
手機一下就沒電！Google整治耗電App「未來公開警告」 判定標準曝
綜合外媒報導，Google近日針對Android App公布全新機制，就是與三星共同開發的「過度部分喚醒（excessive partial wake locks）」指標。這項更新內容主要打擊在手機背景亂耗電的App，喚醒鎖定指的是讓App在手機進入待機狀態保持運作，像是播放音樂或定位這類的App，但如果有...CTWANT ・ 22 小時前
反詐戰警2025年趨勢報告 揭AI時代最新詐騙趨勢
(記者謝政儒綜合報導)AI升級的浪潮，席捲各行各業，同時AI深偽技術也漸漸滲透至各產業，影響品牌聲譽，台灣大哥大今(14)日公布《反詐戰警 2025 年趨勢報告》，揭示多個高風險產業遭偽冒的常見詐騙手...自立晚報 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前