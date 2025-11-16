中製AI軟體檢出有資安風險 國安局籲國人別下載

手機點一點，問題答案馬上回到手中，生成式AI語言模型近幾年引發熱潮，中國大陸製AI軟體同樣蓬勃發展。

不過近期，國安局統合刑事局等單位，抽檢5款中製軟體，包含DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問及騰訊元寶，針對「應用程式、生成內容」兩大部分檢驗，結果都不合格，建議國人不要使用。

刑事局科技犯罪防制中心主任蕭瑞豪說明，「會抓取資料，會上傳回去它們的主機伺服器，這樣子的狀況就變成個資有洩露的風險。我們會建議說第一個，民眾不要去做下載；第二部份對於下載部分，其實是可以做移除的。」

應用程式部分，採用數發部發布的檢測軟體，有15項評鑑指標。結果發現，5款程式均有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款，以及蒐集設備參數等問題。

通義千問檢出11項違規，豆包、騰訊元寶10項違規，文心一言及DeepSeek各9項跟8項違規。

中製AI軟體檢測不合格項目一次看

民眾林先生表示，「會怕那種來路不明的軟體，很容易造成自己的個資外洩。」

民眾杜小姐則說：「已經知道它有問題的話，通常就不會再去用，就盡量不要在手機上留個資吧。」

另外在生成內容上，則是出現嚴重偏頗資訊，包含政治立場涉及兩岸、南海、國際爭端等議題，都是採用中共官方立場；還有歷史認知偏差，包括台灣不是一個國家、台灣是中國領土不可分割的一部份等字樣；甚至生成內容刻意排除特定關鍵字，例如民主、人權、六四天安門事件等。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，「如果你給它分析的資料是可能有機密性的，或是裡面可能有參雜一些自己的財務資料、個人資料等等，事實上都會有一些問題。」

資安專家建議，有疑慮的App首先是不要使用，也盡量減少開權限；數發部則建議，建議民眾應謹慎選擇App來源，防止個資遭到不當利用。