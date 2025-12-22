中西共鳴．跨域對話—台澳當代藝術在宜蘭相遇

（圖／宜蘭縣府文化局）





宜蘭美術館今年（114）歲末壓軸推出「既視．界—台澳當代藝術創作展」。展名「既視．界」象徵跨越文化邊界時所產生的熟悉感與共鳴，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術，透過繪畫、裝置、雕塑、影像及跨媒材創作，呈現兩地在自然環境、歷史文化脈絡與藝術思維上的國際對話。展覽至115年3月15日止，並於日前舉行開幕式，邀請民眾一同感受跨國際藝術的深刻對話。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「既視．界」這個展名，有「既視感」的意思，也代表我們在熟悉的影像與經驗裡，看見新的可能。每位藝術家都用自己的方式去回應生活：有人從生長的土地出發，有人談身分、記憶、社會等層面，再藉由繪畫、影像、雕塑或裝置呈現對世界的感受。雖然台灣和澳洲距離很遠，但兩地的藝術能量都非常多元，透過這次展覽，讓觀眾看到多元文化之間的碰撞，也讓彼此更理解、共鳴。

在策展核心「中西共鳴」之下，本展試圖超越地理或文化的單向理解，不以二元方式看待「東方」與「西方」，而是透過藝術家所提出的問題、語彙與感知方式，構築一個多重維度共存的場域。當台灣遇上澳洲，它們彼此映照、共振，引領觀者深度感受文化交會所生成的張力與可能。

宜蘭縣政府期待藝術與知識在台澳之間持續交流，促進新的思維、合作與社群的形成，也期盼本展成為一扇由宜蘭向世界敞開的窗，邀請觀者在熟悉與陌生之間漫步，在文化的交錯中探尋自身的定位，也在藝術的回聲裡，看見跨越邊界的共感力量。開放時間：週二至週日9:00~17:00，週一休館，洽詢電話：03-9369116。相關訊息詳見宜蘭美術館官網http://ymoa.e-land.gov.tw/或宜蘭美術館臉書粉絲頁https://www.facebook.com/YMOA2014。

