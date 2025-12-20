中西共鳴．跨域對話—臺澳當代藝術在宜蘭相遇

「既視．界—臺澳當代藝術創作展」開幕，代理縣長林茂盛表示，「既視．界」這個展名，有「既視感」的意思，也代表我們在熟悉的影像與經驗裡，看見新的可能。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭美術館今年歲末壓軸推出「既視．界—臺澳當代藝術創作展」。展名「既視．界」象徵跨越文化邊界時所產生的熟悉感與共鳴，聚焦於臺灣與澳洲的當代藝術，透過繪畫、裝置、雕塑、影像及跨媒材創作，呈現兩地在自然環境、歷史文化脈絡與藝術思維上的國際對話。二十日舉行開幕式，邀請民眾一同感受跨國際藝術的深刻對話。

代理縣長林茂盛表示，「既視．界」這個展名，有「既視感」的意思，也代表我們在熟悉的影像與經驗裡，看見新的可能。每位藝術家都用自己的方式去回應生活：有人從生長的土地出發，有人談身分、記憶、社會等層面，再藉由繪畫、影像、雕塑或裝置呈現對世界的感受。雖然臺灣和澳洲距離很遠，但兩地的藝術能量都非常多元，透過這次展覽，讓觀眾看到多元文化之間的碰撞，也讓彼此更理解、共鳴。

在策展核心「中西共鳴」之下，本展試圖超越地理或文化的單向理解，不以二元方式看待「東方」與「西方」，而是透過藝術家所提出的問題、語彙與感知方式，構築一個多重維度共存的場域。當臺灣遇上澳洲，它們彼此映照、共振，引領觀者深度感受文化交會所生成的張力與可能。展覽至一一五年三月十五日止。