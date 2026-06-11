中西區清潔隊籲廢電池別丟 兌換中藥香包、再生植栽做環保

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端午佳節將至，台中市中西區清潔隊為推廣資源回收並改善室內空氣品質，將於6月13日在台中市西區第五市場舉辦資源回收兌換活動。這次活動將回收咖啡豆麻布袋再製成「環保端午香包」，填充中藥材散發草本香氣，並以回收植栽與容器打造再生盆栽，民眾只需攜帶15個廢乾電池即可現場兌換，一起「換香包保平安、領植栽顧健康」(見圖)，以實際行動支持資源回收及環境保護。

環保局長吳盛忠表示，生活周遭常見的廢乾電池若未妥善回收，不僅浪費資源，也可能對環境造成負擔。透過這次活動，鼓勵民眾將家中廢電池拿出來回收，也順手整理家園、清除不必要雜物，共同維護整潔舒適的生活環境。端午佳節將至，天氣逐漸炎熱，也提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水容器，並妥善分類及清運垃圾，避免成為病媒蚊、鼠類及其他病媒生物孳生場所。

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環保局說明，端午節佩戴香包具有驅蚊避穢、祈求平安的傳統文化意涵，為兼顧環保理念與端午節慶氛圍，中西區清潔隊發揮巧思，將回收咖啡豆包裝麻布袋，經由同仁巧手縫製成環保小香包，並填充艾葉、石菖蒲、薄荷、藿香及丁香等多種中藥材，散發天然草本香氣。這項創意設計不僅落實資源回收再利用，也結合端午傳統習俗，讓民眾在佩戴香包時增添節慶氛圍，同時體驗綠色永續的端午新風貌。

中西區清潔隊隊長李秋靜表示，此次活動共準備80個環保端午小香包，以及20盆由回收容器再生製作的綠色植栽與市民朋友分享。民眾只要攜帶15個廢乾電池，即可兌換一份香包或植栽，數量有限，換完為止，歡迎民眾踴躍參與。