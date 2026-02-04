中西名醫勸：1常見體質不適合吃水果、麵食！小心養成糖尿病、肝癌
若是平日飲食不斷累積同類食物，或受環境影響，便會造成身體不同經絡的偏勝或偏弱，持續久了也就形成特定的體質。中西名醫郭育誠指出，台灣濕氣偏重，更盛產水果等濕性食物，若過度攝取，易發生濕性疾病，如肝炎、糖尿病、肝癌等。
台灣盛產濕性食物易好發濕性疾病
《內經》中提到海邊的居民常吃鹹味海產，因鹹味入腎久而傷腎陰，進而形成發熱的體質。台灣地處亞熱帶，又是海洋性氣候，濕氣偏重，因此盛產濕性的食物，如水果與甜性作物，也好發濕性的疾病，如風濕痺症與瘡瘍腫瘤。因此，養生更須留意大環境的影響，從日常生活的飲食覺知，忌口才是上策，如不多食濕性食物。
糖會危害身體
目前世界各國抗老化的研究重點，發現體內糖的濃度過高會造成糖化作用，改變身體內蛋白質的結構，這些研究成果正好與《內經》「氣增而久，夭之由也」不謀而合。飲料與食物中含有糖，會使體內的微生物大量生長，進而危害身體。
看更多：龍眼、龍眼乾功效可改善心悸、失眠！一天可以吃幾顆？中醫博士解答
台灣人常見濕熱體質當心過敏、肝炎、糖尿病、肝癌
在糖分充足的環境中，腸道中的微生物攝取糖分即可生長，不需要靠分解食物的殘渣而生存，也就失去了清道夫的功能。同時大量生長產生的廢物，自然造成人體的負擔。甜性、麵食、發酵類的食物屬性為濕，濕性體質與濕熱疾病是台灣當地的主旋律，輕者如青春痘、過敏、肥胖、肝炎之病，重者如糖尿病、自體免疫疾病、鼻咽癌與肝癌之病，居此濕熱之地，不出三年必有濕性之體質。
因此本地生病的患者，一向嚴格要求必須禁吃甜食、麵食與發酵類食物，縱使在調養階段，也強調盡量避免過量，以免濕性疾患舊病復發。必須從當地主食中攝取適當而穩定的醣類，來供給每日生活所需的熱量，與代謝所需的營養成分，而非單純滿足口腹之欲的甜點或是手搖飲料。
看更多：空腹血糖偏高怎麼辦？看4大原因＋標準值 不吃藥1招降血糖最有效
水果農藥容易造成肝臟負擔而形成肝火
其中，水果又大多為生食，不但不易消化，並且在栽種的過程，常噴灑大量農藥以防止果甜招蟲，農藥難以洗除也易累積，造成肝臟代謝的負荷而形成肝火。而且水果飲料無論寒熱皆屬濕性，因其味甜汁多可審其性，若無病之人，處於乾燥地區，如大陸性氣候之歐美洲，適當的有機水果攝取，自然是利多於弊。
濕病難治，戒口為上
許多人認為水果含維生素，多食水果健康，然而維生素可由蔬菜全然取代，蔬菜所含維生素遠多於水果，適當的烹煮後，仍然充足。水果中所含最多者為大分子的果糖、果酸，正是濕性之主因，也是一般人所最愛。濕病是極為複雜與難治的，如水與麵的難分難解。
馬光亞教授在經典之作《中醫診斷學》中明白寫著，以去食積與濕邪的藥物應對，也不免損耗胃氣而倦怠不堪，最後只好以提升胃氣的方法因應。此時若仍不忌口，避免濕性食物的累積，縱使對症下藥，也會讓病邪到處遷移流竄。
過度加班超過負荷的胃氣轉化成熱，使得濕與熱相合遷移流竄更廣更快，進而陷入陽盛陰虛的惡性循環，最終導致肝火亢盛與陽明經實症，非用湧吐或瀉下等峻劑不能解決，如此更勞傷氣血，無益於養生。
看更多：這水果不要買！這家傳統市場水果行 桂味荔枝農藥殘留超標
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／郭育誠中醫師
