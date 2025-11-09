中西經典獻演 藝文視聽饗宴
記者黃朝琴／專題報導
初冬表演盛宴，戲歌樂舞繽紛。伊莎貝．雨蓓演繹《貝芮妮絲》，看見幽微燈光下的內心掙扎；阿比查邦《與太陽對話》VR版，進入最幽微生命凝視；京劇《夢紅樓．乾隆與和珅》，以文學經典映照清宮故事；《干將．莫邪》以聲音鍛造靈魂，中西擊樂女將綻放詩意；《西遊記之水晶宮》重返奇幻神話，共賞掌中戲經典與新風；聖西西里亞管絃樂團登台，展現道地義式風采。
《貝芮妮絲》 拆解難理三角戀情
《貝芮妮絲》14至16日臺中國家歌劇院登場，劇場導演師羅密歐．卡士鐵路奇以極簡冷冽手法，改編17世紀法國劇作家拉辛的同名經典悲劇，拆解糾纏難理三角戀情，法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓主演，描述巴勒斯坦女王貝芮妮絲、羅馬皇帝提圖斯相愛，卻因羅馬元老和人民反對而被迫分開，安提歐克斯得不到貝芮妮絲的愛轉而求死得解脫。空蕩蕩舞臺、幽微燈光與場景、埃及神祇雕像、現代家居物品、變幻折射光線的鏡面，帶著觀眾直面「貝芮妮絲」內外交迫的心理衝突拉扯。
《與太陽對話》 動人配樂打造VR虛擬實境
《與太陽對話》VR版本21至23日臺中歌劇院登場，泰國導演阿比查邦首部VR劇場作品，將太陽視為維持生命能量，與電影放映機的光線形成隱喻，投射出前世記憶、病中的身體、無形的幽靈與時間的迴旋；搭配已故音樂家坂本龍一深刻動人的配樂，以及谷口勝也打造的VR虛擬實境，彷彿進入夢境般漂流，穿梭於睡與醒、生與死之間的邊界。
《夢紅樓．乾隆與和珅》 以詩意筆觸寫歷史
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》14至16日臺北國家戲劇院、29至30日臺中歌劇院獻演，京崑男神溫宇航、當家老生唐文華與京劇小天后黃宇琳演出，編劇林建華以詩意筆觸寫歷史，透過《紅樓夢》虛幻夢境，映照乾隆晚年權力實境的清宮故事，導演戴君芳在「清宮」與「紅樓」兩個世界間不斷轉換，呈現大清盛極將衰的宿命軌跡，舞臺與影像從劇中「多寶格」概念出發，讓乾隆與和珅彷彿透過多寶格的明鎖、暗屜、夾層相互探測心竅，互相遂行權力慾望，探究這對「千古君臣」的複雜微妙情感與權謀糾葛內心。
《干將．莫邪》 雙打擊樂剛柔並濟
TCO臺北市立國樂團《干將．莫邪》19日臺北國家音樂廳登場，旅德指揮家張宇安掌舵，吳珮菁、謝從馨2位中西擊樂女將領銜，共譜跨越東西、揉合古今的擊樂幻想，她們如同千古神兵「干將」、「莫邪」再現，以2首極具戲劇性當代協奏曲，張鈞量《長平公主》六棒木琴協奏曲，以及鄭光智《阿茲特蘭的傳說》雙打擊樂協奏曲，交織剛柔並濟的聽覺史詩。六棒木琴的悲歌遇上雙鼓的雷鳴，女性擊樂家以鼓為刃、以音為鋒，在音樂中綻放力量與詩意。
《西遊記之水晶宮》 掌中戲盡顯魅力
陳錫煌掌中劇團《西遊記之水晶宮》16日大稻埕戲苑登場，取材《西遊記》故事，講述猴王入海取神器，妖洞結義鬥真情，從武戲激烈對戰，到文戲細膩情感，演師細膩生動操偶技藝，文言臺語口白聲韻之美，搭配金碧輝煌戲臺，精緻戲偶與水族、兵器等道具，展現「小偶演大戲」的掌中戲精湛魅力，帶觀眾重返奇幻神話世界，京劇鼓師洪碩韓擔任武場設計，京劇嗩吶名師李經元負責文場設計，展現北部外江布袋戲獨特風格。
《哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團》 義大利國寶級樂團細膩詮釋
《哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團》23日臺中歌劇院、25日臺北國家音樂廳登場，英國指揮家丹尼爾．哈丁領軍義大利百年國寶級樂團，呈現溫暖熱情的音色、豐沛細膩的詮釋，以威爾第《西西里晚禱》序曲展現本色，並用義式美學渲染布充滿田園氣息的《拉姆斯第二號交響曲》，同場與「范克萊本國際鋼琴大賽」最年輕的金獎奇才任奫燦精采交鋒，演出節奏多變的《拉威爾G大調鋼琴協奏曲》。
羅密歐．卡士鐵路奇改編法國古典經典悲劇《貝芮妮絲》，以極簡冷冽手法，拆解糾纏難解三角戀情。 （臺中國家歌劇院提供）
伊莎貝．雨蓓演繹《貝芮妮絲》，看見幽微燈光下的內心掙扎。（臺中國家歌劇院提供）
阿比查邦《與太陽對話》VR版，進入最幽微生命凝視。（臺中國家歌劇院提供）
京劇《夢紅樓．乾隆與和珅》，以文學經典映照清宮故事。（國光劇團提供）
打擊樂家謝從馨演出《阿茲特蘭的傳說》雙打擊樂協奏曲，透過對位與交鋒，展現東方音色層次。（北市國提供）
打擊樂家吳珮菁演出《長平公主》六棒木琴協奏曲，將「長平公主」宿命化為細膩心靈獨白。 （北市國提供）
《西遊記之水晶宮》重返奇幻神話世界，共賞掌中戲經典與新風。（大稻埕戲苑提供）
「范克萊本國際鋼琴大賽」金獎得主任奫燦，演出節奏多變的《拉威爾G大調鋼琴協奏曲》。（臺中國家歌劇院提供）
聖西西里亞管絃樂團來臺巡演，展現道地義式風采。（臺中國家歌劇院提供）
其他人也在看
F4被爆開唱「但沒有朱孝天」 相信音樂回應：阿信與三人共同策畫
F4今年七月在五月天大巨蛋演唱會上合體，相隔12年重聚讓大批粉絲感動不已，之後再度於北京鳥巢登台，讓F4復出傳聞頻頻，現在更被爆將以三人形式舉行演唱會。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
F4缺一變F3沒了他！演唱會12月起跑 阿信將任音樂製作
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天於今年7月的台北大巨蛋演唱會中，驚喜邀請男團F4合體擔任嘉賓，成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪全部到齊...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
「耗4個月！」 周華健演唱會難退票 歌迷：欺負人
究竟台北市消保官是不是不足，一名S小姐幫忙海外親友購買周華健演唱會門票，因為要更換成海外友人的名字，致電售票方拓元30幾通電話，直到一個多月後，才得到回應，尋求消保官的協助後，總共耗時約4個多月才成功退票，讓S小姐大抱怨，根本是在欺負真正想看演唱會的人，對此截稿前，拓元都沒有回應。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
頑童MJ116演唱會確定加場！瘦子放話「跨年等級煙火」搶票時間出爐
「頑童MJ116」將於明年1月31日在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，2.5萬張門票昨（8）日開賣即秒殺，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童3人結束工作後開啟直播，吃著火鍋一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓粉絲超心急。最終瘦子正式宣布演唱會加開2月1日一場，11月15日開始售票。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 1 天前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 7 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 9 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 4 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 7 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 2 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前