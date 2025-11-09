中西經典獻演 藝文視聽饗宴

記者黃朝琴／專題報導

初冬表演盛宴，戲歌樂舞繽紛。伊莎貝．雨蓓演繹《貝芮妮絲》，看見幽微燈光下的內心掙扎；阿比查邦《與太陽對話》VR版，進入最幽微生命凝視；京劇《夢紅樓．乾隆與和珅》，以文學經典映照清宮故事；《干將．莫邪》以聲音鍛造靈魂，中西擊樂女將綻放詩意；《西遊記之水晶宮》重返奇幻神話，共賞掌中戲經典與新風；聖西西里亞管絃樂團登台，展現道地義式風采。

《貝芮妮絲》 拆解難理三角戀情

《貝芮妮絲》14至16日臺中國家歌劇院登場，劇場導演師羅密歐．卡士鐵路奇以極簡冷冽手法，改編17世紀法國劇作家拉辛的同名經典悲劇，拆解糾纏難理三角戀情，法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓主演，描述巴勒斯坦女王貝芮妮絲、羅馬皇帝提圖斯相愛，卻因羅馬元老和人民反對而被迫分開，安提歐克斯得不到貝芮妮絲的愛轉而求死得解脫。空蕩蕩舞臺、幽微燈光與場景、埃及神祇雕像、現代家居物品、變幻折射光線的鏡面，帶著觀眾直面「貝芮妮絲」內外交迫的心理衝突拉扯。

《與太陽對話》 動人配樂打造VR虛擬實境

《與太陽對話》VR版本21至23日臺中歌劇院登場，泰國導演阿比查邦首部VR劇場作品，將太陽視為維持生命能量，與電影放映機的光線形成隱喻，投射出前世記憶、病中的身體、無形的幽靈與時間的迴旋；搭配已故音樂家坂本龍一深刻動人的配樂，以及谷口勝也打造的VR虛擬實境，彷彿進入夢境般漂流，穿梭於睡與醒、生與死之間的邊界。

《夢紅樓．乾隆與和珅》 以詩意筆觸寫歷史

國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》14至16日臺北國家戲劇院、29至30日臺中歌劇院獻演，京崑男神溫宇航、當家老生唐文華與京劇小天后黃宇琳演出，編劇林建華以詩意筆觸寫歷史，透過《紅樓夢》虛幻夢境，映照乾隆晚年權力實境的清宮故事，導演戴君芳在「清宮」與「紅樓」兩個世界間不斷轉換，呈現大清盛極將衰的宿命軌跡，舞臺與影像從劇中「多寶格」概念出發，讓乾隆與和珅彷彿透過多寶格的明鎖、暗屜、夾層相互探測心竅，互相遂行權力慾望，探究這對「千古君臣」的複雜微妙情感與權謀糾葛內心。

《干將．莫邪》 雙打擊樂剛柔並濟

TCO臺北市立國樂團《干將．莫邪》19日臺北國家音樂廳登場，旅德指揮家張宇安掌舵，吳珮菁、謝從馨2位中西擊樂女將領銜，共譜跨越東西、揉合古今的擊樂幻想，她們如同千古神兵「干將」、「莫邪」再現，以2首極具戲劇性當代協奏曲，張鈞量《長平公主》六棒木琴協奏曲，以及鄭光智《阿茲特蘭的傳說》雙打擊樂協奏曲，交織剛柔並濟的聽覺史詩。六棒木琴的悲歌遇上雙鼓的雷鳴，女性擊樂家以鼓為刃、以音為鋒，在音樂中綻放力量與詩意。

《西遊記之水晶宮》 掌中戲盡顯魅力

陳錫煌掌中劇團《西遊記之水晶宮》16日大稻埕戲苑登場，取材《西遊記》故事，講述猴王入海取神器，妖洞結義鬥真情，從武戲激烈對戰，到文戲細膩情感，演師細膩生動操偶技藝，文言臺語口白聲韻之美，搭配金碧輝煌戲臺，精緻戲偶與水族、兵器等道具，展現「小偶演大戲」的掌中戲精湛魅力，帶觀眾重返奇幻神話世界，京劇鼓師洪碩韓擔任武場設計，京劇嗩吶名師李經元負責文場設計，展現北部外江布袋戲獨特風格。

《哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團》 義大利國寶級樂團細膩詮釋

《哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團》23日臺中歌劇院、25日臺北國家音樂廳登場，英國指揮家丹尼爾．哈丁領軍義大利百年國寶級樂團，呈現溫暖熱情的音色、豐沛細膩的詮釋，以威爾第《西西里晚禱》序曲展現本色，並用義式美學渲染布充滿田園氣息的《拉姆斯第二號交響曲》，同場與「范克萊本國際鋼琴大賽」最年輕的金獎奇才任奫燦精采交鋒，演出節奏多變的《拉威爾G大調鋼琴協奏曲》。

羅密歐．卡士鐵路奇改編法國古典經典悲劇《貝芮妮絲》，以極簡冷冽手法，拆解糾纏難解三角戀情。 （臺中國家歌劇院提供）

伊莎貝．雨蓓演繹《貝芮妮絲》，看見幽微燈光下的內心掙扎。（臺中國家歌劇院提供）

阿比查邦《與太陽對話》VR版，進入最幽微生命凝視。（臺中國家歌劇院提供）

京劇《夢紅樓．乾隆與和珅》，以文學經典映照清宮故事。（國光劇團提供）

打擊樂家謝從馨演出《阿茲特蘭的傳說》雙打擊樂協奏曲，透過對位與交鋒，展現東方音色層次。（北市國提供）

打擊樂家吳珮菁演出《長平公主》六棒木琴協奏曲，將「長平公主」宿命化為細膩心靈獨白。 （北市國提供）

《西遊記之水晶宮》重返奇幻神話世界，共賞掌中戲經典與新風。（大稻埕戲苑提供）

「范克萊本國際鋼琴大賽」金獎得主任奫燦，演出節奏多變的《拉威爾G大調鋼琴協奏曲》。（臺中國家歌劇院提供）

聖西西里亞管絃樂團來臺巡演，展現道地義式風采。（臺中國家歌劇院提供）