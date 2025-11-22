中西藥共同服用是否會衝突？中醫師這樣建議
乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，患者在手術、化療、放療與荷爾蒙治療的不同階段，常會面臨身體強烈反應。國內外研究指出，化療過程中最常見的不適，包括噁心、嘔吐、掉髮、疲倦、手腳末梢麻木、皮膚紅疹、口腔黏膜症狀等。由於不適累積，不少患者會出現焦慮、失眠，甚至有病人因此猶豫是否要繼續完成療程。
恩主公醫院中醫部內婦兒科主任醫師廖唯宇表示，在醫療團隊專業監測與安全評估下，中醫輔助治療可以作為部分病友緩和不適的選擇之一。臨床上有病人反映，透過中醫調理後，噁心、嘔吐、末梢麻木、紅疹、睡眠狀況等改善的幅度不一，但對整體生活品質與持續接受治療的意願確實有幫助。
五十多歲病友化療後全身紅疹、手麻難耐 中醫介入後逐步緩解
廖唯宇醫師分享，一名五十多歲的乳癌病友在手術後進行化療，療程中出現嚴重紅疹與手腳麻木，不僅疼痛難忍，甚至連走路都感到吃力。在持續西醫治療的同時，經中醫評估後，採取以「清熱解毒」與「活血化瘀」為主的調理方向，並視體質加入調暢氣血的處方。
病人回診時表示，大約兩週後紅疹較不明顯，疼痛與麻木感也隨之下降。身體的不適減輕後，讓她在後續療程中更能穩定配合，也使整體治療負擔相對減輕。
廖唯宇說，並非所有病友都會有明顯改善，但在安全監測下，中醫可提供另一種支持方式，幫助病人在艱難的治療過程中感到被照顧，而非孤軍奮戰。
不同治療階段，中醫調理有不同重點
廖唯宇醫師說明，中醫在乳癌治療的不同階段，並非取代西醫，而是在完整評估後「配合」西醫治療，針對病人當下的不適、體質變化與情緒壓力進行調整。
一、治療前：穩定情緒、改善睡眠
確診後，許多病人會因焦慮或恐懼影響睡眠。此階段中醫多以「疏肝解鬱、安神」為主，根據個別狀況選用浮小麥、夜交藤、合歡皮等藥材，協助病人在進入密集治療前調整身心狀態。
二、治療中：依症狀調理，從噁心、紅疹到麻木
化療與放療期間，中醫主要依病人出現的具體症狀調整方向：
（1）食慾下降、脾胃不適
以「補氣養血、健脾和胃」為主，例如白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等，用以改善胃口、減輕噁心感。
（2）皮膚紅疹、末梢麻木、循環不佳
可採「清熱解毒、活血化瘀」方向，常搭配黃連、黃芩、黃柏，並視情況加入牡丹皮等藥材，以減少皮膚反應與促進血液循環。
（3）體力下降、疲倦感明顯
視個別狀況，以「補腎益氣」調理，使用熟地、杜仲、何首烏等類藥材，協助恢復體力、提升精神。
三、治療後與荷爾蒙療程期間：調整臟腑、改善更年期樣症狀
化療結束後，若進入長期荷爾蒙治療，常見潮熱、盜汗、關節痠痛、情緒波動等不適。中醫會以「調氣血、調臟腑」為主，常搭配天南星、半夏、浙貝母，必要時視症狀加入牡丹皮、丹參等藥材，協助改善生活品質。
恩主公醫院也提醒，上述調理方式皆需經中醫師辨證後開立，不建議病友自行購買中藥材或網路偏方自行服用。
中藥與西藥應間隔服用 保健食品需更謹慎
針對民眾常問的「中西藥是否會衝突」，廖唯宇醫師表示，病友務必主動告知所有使用的藥物，讓西醫與中醫團隊能共同評估。他建議，服用時間至少間隔一小時，以降低交互作用風險。
另外，廖唯宇醫師特別提醒乳癌病友，治療期間避免自行補充含「類荷爾蒙作用」的保健品，例如蜂王乳、胎盤素等，可能影響荷爾蒙治療效果，任何保健品都應先與醫療團隊討論。
醫師提醒：身心平衡是長期抗癌的重要基礎
廖唯宇醫師指出，中醫強調「身心同調」。臨床觀察顯示，經常熬夜、壓力大、飲酒的女性，較容易出現易焦慮、體力差、氣血不調等問題。他建議病友：保持飲食清淡、避免刺激性食物；維持規律作息；適度運動、避免抽菸喝酒；找到適合自己的放鬆方式。
「我們的目標不是取代西醫，而是希望讓病人感到多一份支持。」廖唯宇強調，在良好溝通與安全評估下，中醫輔助治療能成為乳癌病友療程中的重要力量，協助病人走得更長、更穩，也更安心。
其他人也在看
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 8 小時前
芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕
耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去自由時報 ・ 10 小時前
《緋夜傳奇 重製版》2月26日正式發售，預購特典與各版本收錄內容一次看
萬代南夢宮娛樂宣布，《緋夜傳奇 Remastered》即將在2026年2月26日於PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台，在2月27日於STEAM平台上發售。除了同步公開2支宣傳影片及版本情報外，本作的預購也已開啟。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
文山區車位300萬買不買？ 他猶豫「要租42年才回本」 網點關鍵：是加分項
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著北市房價持續高漲，連停車位的價格也水漲船高。近日，有網友分享朋友買預售屋的煩惱，指出對方在台北文山區看上一...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業
一度被譽稱Airbnb的時尚替代方案與公寓式旅館混合模式先驅的舊金山初創公司「Sonder」日前宣布，在多年財務困境加劇...世界日報World Journal ・ 9 小時前
京都便當店出包！2學校39人吃完食物中毒、24人驗出諾羅
日本京都一間便當連鎖店驚傳集體食物中毒事件。2所學校的師生在食用了該便當店提供的便當後，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，其中24人被檢測出諾羅病毒，所幸所有人的症狀均為輕症。京都市政府已宣布該店自21日起暫停營業三天。中天新聞網 ・ 8 小時前
甲亢非小病 不治療小心「甲狀腺風暴」恐休克
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 現代人因為生活作息、壓力，不少都有甲狀腺問題，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀，這就是所謂的甲狀腺亢進症。醫師提醒，若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克，為急重症狀況。 甲狀腺負責調節全身的能量代謝與體溫，一旦甲狀腺分泌過多荷爾蒙...匯流新聞網 ・ 9 小時前
假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，1...世界日報World Journal ・ 8 小時前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅...華視 ・ 9 小時前
月世界垃圾山主謀曝光 地方藍綠民代隔空互批
國民黨立委陳菁徽因質疑月世界垃圾山事件，遭高市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽隨後又質疑「請問高雄市民同意自己的稅金用來替高雄市長陳其邁出氣嗎？」引發藍綠互槓。民進黨高市黨部痛批，陳菁徽荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑的政治操作，而高市議會國民黨團則聲援陳菁徽，並回嗆陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長的深厚關係。中時新聞網 ・ 8 小時前
保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。中央社 ・ 9 小時前
【怎能不愛車】質感到性能都升級 BMW全新i4直接秒圈粉
BMW i4自推出後就以優雅外型、熱血操控與成熟電能科技，站穩中型純電豪華轎跑市場。全新改款不只在設計上持續展現電動跑車魅力，更導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，讓續航、性能同步進化。其中i4 eDrive40與 i4 M60 xDrive建議售價分別為279萬及333萬，續航可達613公里，頂規馬力更暴衝到601匹，跑格味更濃、實力更強。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
睡前貼痠痛貼布「內臟恐悄悄被KO」 醫籲：勿超過12小時
肩頸痠痛時，許多人習慣使用痠痛貼布緩解不適，但使用不當可能帶來健康風險。健康粉專提醒，痠痛貼布中的藥物成分會透過皮膚進入血液循環，若貼錯位置、貼太久或貼太多，不僅無法有效緩解疼痛，還可能導致皮膚過敏，嚴重者甚至會引發胃潰瘍或腎功能受損，因此不宜長期依賴。中天新聞網 ・ 8 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 8 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 1 天前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 15 小時前
台語女歌手「動手術變植物人」臥床285天後亡 家屬控醫療疏失
石琇惠長年受重症肌無力所苦，去年確診胃癌第1期後選擇接受手術治療。原本術後恢復良好，卻在隔日出現嚴重呼吸困難，情況急轉直下。第五天更出現心跳停止情形，經搶救雖恢復生命徵象，卻陷入植物人狀態。家屬表示，石琇惠自術後即無法自主呼吸，長期臥床未能清醒，過程中全靠...CTWANT ・ 17 小時前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前