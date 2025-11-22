中西藥共同服用是否會衝突？中醫師這樣建議

乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，患者在手術、化療、放療與荷爾蒙治療的不同階段，常會面臨身體強烈反應。國內外研究指出，化療過程中最常見的不適，包括噁心、嘔吐、掉髮、疲倦、手腳末梢麻木、皮膚紅疹、口腔黏膜症狀等。由於不適累積，不少患者會出現焦慮、失眠，甚至有病人因此猶豫是否要繼續完成療程。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任醫師廖唯宇表示，在醫療團隊專業監測與安全評估下，中醫輔助治療可以作為部分病友緩和不適的選擇之一。臨床上有病人反映，透過中醫調理後，噁心、嘔吐、末梢麻木、紅疹、睡眠狀況等改善的幅度不一，但對整體生活品質與持續接受治療的意願確實有幫助。

五十多歲病友化療後全身紅疹、手麻難耐 中醫介入後逐步緩解

廖唯宇醫師分享，一名五十多歲的乳癌病友在手術後進行化療，療程中出現嚴重紅疹與手腳麻木，不僅疼痛難忍，甚至連走路都感到吃力。在持續西醫治療的同時，經中醫評估後，採取以「清熱解毒」與「活血化瘀」為主的調理方向，並視體質加入調暢氣血的處方。

廣告 廣告

病人回診時表示，大約兩週後紅疹較不明顯，疼痛與麻木感也隨之下降。身體的不適減輕後，讓她在後續療程中更能穩定配合，也使整體治療負擔相對減輕。

廖唯宇說，並非所有病友都會有明顯改善，但在安全監測下，中醫可提供另一種支持方式，幫助病人在艱難的治療過程中感到被照顧，而非孤軍奮戰。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇分享，一名乳癌病人化療產生紅疹與手腳麻木。（圖／恩主公醫院提供）

不同治療階段，中醫調理有不同重點

廖唯宇醫師說明，中醫在乳癌治療的不同階段，並非取代西醫，而是在完整評估後「配合」西醫治療，針對病人當下的不適、體質變化與情緒壓力進行調整。

一、治療前：穩定情緒、改善睡眠

確診後，許多病人會因焦慮或恐懼影響睡眠。此階段中醫多以「疏肝解鬱、安神」為主，根據個別狀況選用浮小麥、夜交藤、合歡皮等藥材，協助病人在進入密集治療前調整身心狀態。

二、治療中：依症狀調理，從噁心、紅疹到麻木

化療與放療期間，中醫主要依病人出現的具體症狀調整方向：

（1）食慾下降、脾胃不適

以「補氣養血、健脾和胃」為主，例如白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等，用以改善胃口、減輕噁心感。

（2）皮膚紅疹、末梢麻木、循環不佳

可採「清熱解毒、活血化瘀」方向，常搭配黃連、黃芩、黃柏，並視情況加入牡丹皮等藥材，以減少皮膚反應與促進血液循環。

（3）體力下降、疲倦感明顯

視個別狀況，以「補腎益氣」調理，使用熟地、杜仲、何首烏等類藥材，協助恢復體力、提升精神。

三、治療後與荷爾蒙療程期間：調整臟腑、改善更年期樣症狀

化療結束後，若進入長期荷爾蒙治療，常見潮熱、盜汗、關節痠痛、情緒波動等不適。中醫會以「調氣血、調臟腑」為主，常搭配天南星、半夏、浙貝母，必要時視症狀加入牡丹皮、丹參等藥材，協助改善生活品質。

恩主公醫院也提醒，上述調理方式皆需經中醫師辨證後開立，不建議病友自行購買中藥材或網路偏方自行服用。

中藥與西藥應間隔服用 保健食品需更謹慎

針對民眾常問的「中西藥是否會衝突」，廖唯宇醫師表示，病友務必主動告知所有使用的藥物，讓西醫與中醫團隊能共同評估。他建議，服用時間至少間隔一小時，以降低交互作用風險。

另外，廖唯宇醫師特別提醒乳癌病友，治療期間避免自行補充含「類荷爾蒙作用」的保健品，例如蜂王乳、胎盤素等，可能影響荷爾蒙治療效果，任何保健品都應先與醫療團隊討論。

醫師提醒：身心平衡是長期抗癌的重要基礎

廖唯宇醫師指出，中醫強調「身心同調」。臨床觀察顯示，經常熬夜、壓力大、飲酒的女性，較容易出現易焦慮、體力差、氣血不調等問題。他建議病友：保持飲食清淡、避免刺激性食物；維持規律作息；適度運動、避免抽菸喝酒；找到適合自己的放鬆方式。

「我們的目標不是取代西醫，而是希望讓病人感到多一份支持。」廖唯宇強調，在良好溝通與安全評估下，中醫輔助治療能成為乳癌病友療程中的重要力量，協助病人走得更長、更穩，也更安心。