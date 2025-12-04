中西醫共同治療「失智症成效」 優於僅接受一種治療





台灣即將邁入超高齡化社會，台南新樓醫院中醫科徐敬閔醫師表示，根據內政部統計，截至2025年9月底，65歲以上人口數已高達19.8%，意即老年人口數突破20% 已近在眼前。

徐敬閔醫師進一步表示，正常的老化、記憶力的衰退不等同於失智症，但也因為如此；使得老年照顧者更容易輕忽就醫的重要性，誤以為人老了就是這樣，導致錯失了及早治療的時機。

當家中的長輩出現以下情況：記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉的事物、對時間地點感到混淆、言語表達或書寫出現困難、判斷力變差、情緒或個性的改變等，一定要有所警覺，並及早就醫和治療。

廣告 廣告

目前醫學界尚未發展出單一種可完全治癒失智症的療法，但根據研究指出，病人同時接受中西醫共同治療的成效會明顯優於僅接受一種治療。

徐醫師指出，從失智症的病程來看，在初期時，中醫的目標為延緩退化、維持功能，中期為緩和情緒、減少焦慮，晚期則是預防嗆咳、減少感染。如：還腦益聰方可維持病人認知功能，人參養榮湯可減輕憂鬱情緒、心情低落，半夏厚朴湯則可減少嗆咳及吞嚥困難。

其次，藉由西醫的分類，將失智症先分為退化性和血管性，退化性失智症再細分為阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，讓中醫能憑藉各不同類型更能對症下藥以及對症下針。如：對阿茲海默症的認知功能常用八味地黃丸、當歸芍藥散，對血管性失智症的則會使用鈎藤散、健腦寧；而針灸治療則以頭部穴位為主，可以提升腦內認知的功能與控制異常的情緒，額顳葉型失智症常用穴位為百會、四神聰、神庭、本神等，路易氏體失智症則可再多加強震顫區的位置等。

徐醫師說明，中醫的優勢就是依據每一位不同的病人，提供其專屬客製化的治療，若病人另有失眠或日夜顛倒的問題，針灸穴位可加內關、神門，脾胃問題可針足三里、三陰交，上肢不利則用外關、曲池等。當然除了及早治療之外，失智症的預防也是非常重要的，平時多動腦、多運動、多參與社會互動，遠離憂鬱及預防三高也是不可或缺的，中醫對於治療憂鬱及三高也是有一套的！

台南新樓醫院中醫科徐敬閔醫師周一至周五皆有開立門診，歡迎有需要的民眾和家屬一同前來，透過中醫辨證論治的整體觀念，結合個別化的治療和調理，不僅有助於延緩病程，更能提升患者與家人的生活品質。

更多新聞推薦

● 高市衛生局檢驗大翻車 承認全聯「台灣鯛魚排」未檢出動物用藥