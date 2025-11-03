中西醫合療 A流腦炎童康復

5歲童罹患A型流感併發急性壞死性腦病，中西醫療團隊治療4週康復。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

5歲童罹患A型流感併發急性壞死性腦病（ANEC），就醫後穩定生命徵象，意識不清，轉送台中慈濟醫院復健。中西醫療團隊與家屬努力4週，順利康復出院。復健醫學部主任蔡森蔚強調，醫療團隊與家屬開放溝通、彼此信任並願意配合治療計畫，對復健進步影響極大。

家長陳女士說，女兒瑤瑤9月間罹患A流，就醫後雖穩定，但身體右側無力、意識不清、不會說話也無法進食，擔憂復健會很辛苦漫長，轉院台中慈濟醫院，希望藉西醫復健與中醫療法幫助女兒早日康復。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚說，瑤瑤的醫學影像顯示腦部受損並不嚴重，啟動多項治療與復健方案。包括靜脈雷射改善微循環，提升紅血球攜氧能力，受損組織獲得更多氧氣，加速修復；實施治療原理相似的高壓氧。醫療團隊實施經顱磁刺激治療，誘發腦部與肢體的傳導，幫助神經重新建立連結，並搭配傳統物理與職能治療，透過肢體活動由外而內刺激，神經訊號回傳腦部，輔以營養補充，促進神經可塑性。

西醫復健外，中醫部醫師歐宗益每天病房探視，針灸瑤瑤的頭部與肢體。歐宗益指出，初期以中醫通腑瀉濁為原則，排除體內廢物、穩定機能，進行醒腦開竅，透過針灸與雷射針灸刺激頭皮、頸椎及手部等相對穴位，活化腦部、疏通氣血；水煎藥用以調理脾胃，促進消化與代謝。過程中深深感受家屬的細心與用心，團隊指導家屬施做中醫捏脊及中藥泡腳，對恢復健康都有幫助。

復健期間，母親全天候陪女兒講話、按摩、閱讀與練習站立運動，每天記錄並觀察反應。家屬努力與醫療團隊照護，瑤瑤入院1週就能喊「媽媽！」陳女士感受孩子復原速度像「跳躍式」進展，相信奇蹟會出現。」

蔡森蔚表示，瑤瑤在短時間內恢復行走、語言與理解力，臨床上相當罕見。早期介入、多專科整合治療，加上家屬積極參與與，只要有信心與堅持，奇蹟真的會發生。