中西醫整合照護 找回癌友味覺

奇美醫院中西醫結合，協助口腔癌病患改善放化療後味覺異常與進食困難。圖為中醫部主治醫師許晉嘉(中)、癌症中心副組長李碧芬(左)、癌症資源中心護理師陳樂文。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

口腔癌患者在接受手術、放化療後，常出現味覺改變、口乾舌燥、吞嚥困難與食慾不振等後遺症，不僅影響營養攝取，也可能削弱治療期間的體力與心理狀態。為協助癌症病患順利完成療程並提升生活品質，奇美醫院近年積極推動中西醫整合照護模式，透過跨團隊合作，提供更完整的支持性治療。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉指出，50歲口腔癌患者莫先生在完成腫瘤切除及放化療後，出現嚴重味覺喪失、口腔黏膜不適與進食困難，幾乎無法正常進食，只能仰賴營養補充品維生，短時間內體重下降近18公斤。雖然腫瘤治療已結束，相關後遺症卻遲未改善，對日常生活與情緒造成極大影響。

在放射腫瘤科轉介下，莫先生轉至中醫門診接受評估。中醫師依其治療歷程、舌脈表現與體質狀況，採取中藥調理方式，並持續追蹤療效。治療約1週後，患者逐漸恢復部分味覺，進食意願明顯提升；持續治療1個多月後，味覺回復約5至6成，進食量接近治療前水準，體重亦逐步回升。

許晉嘉進一步說明，頭頸癌患者在放射線或化學治療後，味覺異常發生率可高達7至9成，合併放化療者更為常見，目前西醫對此類後遺症的治療方式仍有限。透過中西醫整合照護，能在安全前提下提供更多元的症狀緩解選擇，補足現行治療的不足。

奇美醫院癌症中心個案管理團隊表示，許多癌患最擔心的並非是否接受治療，而是「吃不下、睡不好、沒體力」，進而影響治療完成度。中醫並非取代西醫治療，而是作為輔助角色，協助改善放化療後常見的副作用，讓病患有體力完成抗癌療程。