中西醫聯手對抗三陰性乳癌 減輕副作用助患者完成化療
陳小姐61歲，於今年2月自行觸摸發現左側乳房有硬塊，經西醫檢查確診為第一期三陰性乳癌，腫瘤大小達13.2 × 11.7 × 15.9毫米。三陰性乳癌雖僅佔所有乳癌約一至兩成，但惡性度高、復發及轉移風險明顯增加。治療前，陳小姐主動前往北市聯醫中醫門診，尋求中西醫合併治療。
中西醫聯手治療三陰性乳癌 中藥能減輕化療副作用和保護臟器
根據治療規劃，西醫安排術前化療，使用紫杉醇合併鉑類藥物共8次，以及表柔比星（俗稱小紅莓）4次，後續再進行手術切除。
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭則依據體質及病況開立不同處方：
小柴胡湯：可舒緩情緒焦慮與失眠
天王補心丹加黨參、黃耆：保護心臟，以減輕小紅莓心毒性的副作用
龍膽瀉肝湯或散腫潰堅湯：抑制腫瘤增生
香砂六君子湯或藿香正氣散：減輕化療引起的噁心、疲倦與食慾不振。
經過五個月的中西醫合併治療，今年7月影像檢查與手術病理報告結果顯示，陳小姐已無癌細胞殘留，淋巴亦未見轉移。病患精神體力恢復良好，化療副作用顯著緩解，生活品質得到大幅度的改善。
中藥能提升乳癌患者存活率與治療耐受度 大幅降低死亡風險
廖麗蘭醫師指出，臨床與研究資料均顯示，中藥能在提升乳癌患者存活率與治療耐受度方面發揮積極作用。一項回顧性臨床研究發現，第四期乳癌患者若合併使用中藥，五年平均存活率提升，死亡風險降低約55%。另有乳癌中藥薈萃分析顯示，中藥使用者在兩年與五年後的整體存活率均顯著優於未使用中藥者，且使用時間越長，存活率越高。
中西醫合併治療對於乳癌具有潛力 能改善罹癌病友生活品質
廖麗蘭醫師也曾用小柴胡湯加減做細胞與動物實驗，顯示小柴胡湯加減具有抑制三陰性乳癌細胞生長與轉移的作用，廖醫師表示，中西醫合併治療在三陰性乳癌具有潛力，不僅能有效清除腫瘤細胞，更能改善癌症患者的生活品質與心理狀態。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
