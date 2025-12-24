中視除夕《馬力全開紅白歌合戰》超強陣容曝光 「森恬CP」合體粉絲嗨翻

李子森、杜忻恬預告除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》中，觀眾最愛的「森恬CP」對唱一定不會少。（圖／侯世駿攝）

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》今（24日）在攝影棚舉辦錄前記者會，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍紅、白兩隊藝人一同亮相，並以氣勢磅礡的鼓陣表演為開錄揭開序幕。

擔綱記者會主持人的陳孟賢一開場便笑說，除夕特別節目就是過年的開始，「明年是馬年，當然要馬力全開、一馬當先，除夕夜圍爐吃飯一定要配電視」，他也預告，中視除夕精心企畫「紅白歌合戰」，集結歌唱、競賽與綜藝元素，讓紅、白兩隊正面對決，保證火力全開、精彩可期。

《綜藝一級棒》於上周六再度拿下全國收視第一，節目團隊士氣大振，主持群也直言觀眾支持就是團隊持續製作好節目的最大動力，「所以今年除夕夜，就由我們陪大家一起過年」。

記者會上紅、白兩隊相互嗆聲、戰況一觸即發。紅隊由隊長許志豪率領陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正出場，氣勢十足；白隊則由隊長康康領軍，帶著李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱迎戰，康康也預告節目看點：「這次一共有14位最強歌手，再加上6位主持人，連續3小時、6個回合的歌唱競技，絕對是除夕夜最過癮的舞台。」

他也透露「歌中劇」與「康康special」橋段雖然不列入評分，但非常值得期待。許志豪則補充，節目邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐五大評審坐鎮，將以專業又嚴格的標準進行講評。李子森、杜忻恬則預告觀眾最愛的CP對唱一定不會少，紅白兩隊各有勝算，勝負慾滿滿，尚未開錄就已火花四射。

而許志豪與康康也分享過年的行程。康康透露：「過年我在台南有表演」；許志豪則說：「因為平常都在錄影，過年就帶家人出國玩」。中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點於中視、中天綜合台、中天娛樂台播出。

