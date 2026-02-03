中視《馬力全開紅白歌合戰》叫陣開嗆！五大音樂人當評審破天荒同台

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》陪觀眾一起守歲迎新年。（中視提供）

中視推出除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。紅隊由隊長許志豪領軍陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正等，戰力滿點；白隊則由康康攜手李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱等，聲勢浩大。同時節目請來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，見5位資深音樂人同台，藝人直呼「收視率就有奪冠保證」。

廣告 廣告

節目一開場更火藥味十足，許志豪率先開嗆康康：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」康康平時主持《綜藝一級棒》鮮少開金口演唱，為了除夕特別節目精心準備「康康 Special」，康康與眾女伶翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷合唱改良版〈舞女〉，一起跳起「康康舞」。唱到一半康康突然喊卡，直說合音「太整齊」，當場逐一點名驗收，還下指導棋：「一定要唱走音，力求笑果！」吳申梅大失控發出「馬叫聲」，康康一聽就懂：「居然有馬聲，很應景，今年是馬年！」

康康終於在節目中開唱了。（中視提供）

翁鈺鈞（左起）、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷大跳康康舞。（中視提供）

接著最讓人跌破眼鏡的非蘇宥蓉莫屬，從不曾走音的她竟大甩偶包，發出「瘋狂破音」，李子森面露驚嘆拍手叫好。康康見蕭玉芬便笑指她最有諧星條件，「光轉過身，背後的髮型就很像豬哥亮」，蕭玉芬也立刻模仿豬大哥歌廳秀的招牌動作與口音，現場瞬間笑到失控。接著眾人點名「杜忻恬」來一段，她硬著頭皮示範「大破音」，唱完連自己都笑場還拜託觀眾「不要因為這段轉台」，女歌手與康康合唱意外歪樓，讓這段「康康 Special」成為節目最失控卻也是最爆笑的看點。

杜忻恬露香肩開唱。（中視提供）

為了過年應景歡樂氣氛，藝人精心一連準備6首懷舊歌舞，杜忻恬大露香肩配上紅色圓裙登場，演唱〈再看我一眼〉時，性感甩動裙襬，全場沸騰，許常德還直接建議她以後可以把這首歌當成招牌歌。蘇宥蓉、陳怡婷、翁鈺鈞、談詩玲合唱〈給我一個吻〉大跳扭扭舞，復古又可愛，但跳完蘇宥蓉雙腳抽筋爆痛，脫掉鞋子後竟被發現「變矮5公分」。

五大音樂人江志豐（左起）、黃建銘、紀明陽、許常德、羅文聰當評審，破天荒同台。（中視提供）

吳申梅、林良歡帶來〈你懂不懂〉，吳申梅更「失心瘋」式扭腰擺臀，毫無保留，但兩人頭頂長假髮卻意外搶鏡，連陳孟賢也直虧：「看到她們兩位，就好想跟他們買檳榔。」表演完當評審進行講評時，李子森卻不服氣「老師都給紅隊分數比較高」，評審羅文聰解釋因為紅隊團隊精神略勝一籌，但許常德卻一語點破「白隊隊長一直在挑釁評審，還對我們給的分數抱怨」。精彩又爆笑的《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出，陪觀眾一起守歲迎新年。

更多中時新聞網報導

政大校友捐10億 助建學生宿舍

馬年台股走雙峰 Q1、Q4有高點

MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單