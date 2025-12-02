中記者狂問「台灣屬中？」 日外相神級反制 引百萬網友點讚

（記者張芸瑄／綜合報導）中日關係近期因高市早苗拋出「台灣有事」論再度緊張，而日本外務大臣茂木敏充日前在外務省記者會上，遭中國《鳳凰衛視》李姓女記者連番逼問，企圖讓他公開承認「台灣屬於中國」及「台灣問題屬中國內政」。不過，整場互動並未如記者預期發展，茂木始終保持冷靜，以教科書級的外交語言避開所有陷阱，反讓日網大讚「滴水不漏」。

這場記者會於11月14日舉行。李姓記者先引用1972年大平正芳在國會的答詢紀錄，質問「日本是否仍認為台灣問題是中國內政」。接著，她再以《日中聯合聲明》為根據追問，「日本立場未改變的部分究竟是什麼？是否承認『台灣是中華人民共和國不可分割的一部分』？」但茂木始終未接招，只重申「日本的立場始終如一」，並表示若對當年答辯有疑問，「閱讀議事錄即可了解」。

廣告 廣告

面對對方不斷追問，日本是否認定「台灣問題是中國內政」以及是否反對「台灣獨立」，茂木僅回應：「我的理解與李女士您的理解，恐怕有些不同。」當該記者要求他具體說明差異時，茂木則反問：「若您能指出具體項目，我就能回答。」讓對方一時語塞，主持人也因時間關係宣布結束記者會。

圖／日本外務大臣茂木敏充日前在外務省記者會上，遭中國《鳳凰衛視》李姓女記者連番逼問，企圖讓他公開承認「台灣屬於中國」及「台灣問題屬中國內政」。（翻攝 YT／外務省 / MOFA）

這段交鋒畫面事後在X平台瘋傳，短時間內突破200萬次觀看。許多日本網友大讚茂木應對得體，「這才是外交官」、「表情管理完美」、「共產黨記者的套路完全無效」；台灣網友也留言表示，「想套話？再練五年」、「這才是真正的高情商拒答」。

雖然茂木強調「日本立場從未改變」，但全程刻意避開「中國內政」「台灣屬中國」等敏感字眼，也未對台灣主權做出任何有利於中方的表述。外界普遍解讀，日本仍視兩岸議題為國際關注焦點，而非中國單方面的「內政論」；在台海議題上，日本依舊維持「戰略模糊」但堅持不落入北京框架的既定路線。

更多引新聞報導

比特幣重挫美股四黑！台股逆勢彈300點 台積電、台達電領漲

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

