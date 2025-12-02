中記者追問「台灣屬於中國？」日外相回應KO

▲日本外相茂木敏充曾遭中國記者逼問日本是否支持「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分？」茂木敏充四兩撥千斤地應對讓日本網友大讚。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗之前在國會「台灣有事」相關發言引發中國不滿，接連祭出一系列報復措施，民間對立升溫，中日關係持續緊張。對此，有網友發現之前日本外務大臣茂木敏充在記者會上，就曾遭中國記者逼問日本是否支持「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分？」結果茂木敏充四兩撥千斤、輕鬆幾句話就把問題帶過，這段問答的片段內容也在社群網路上引發熱議。

有日本網友將茂木敏充與中國《鳳凰衛視》李姓女記者的問答片段分享在X上，短短幾天就獲得超過250萬次瀏覽。

影片是茂木敏充於11月14日在外務省記者會上，面對中國李姓女記者提問。李姓女記者提到了1972年時任日本外務大臣大平正芳的說法，當時大平正芳曾說「台灣問題基本上屬於中國的內政」，李姓女記者詢問日本政府如今依然支持這一立場？

茂木敏充回答「日本的立場一貫沒有改變」，李姓女記者接著又提到《日中聯合聲明》追問是怎樣的立場沒有改變？日本是否支持「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」？茂木敏充依然問答日本的立場始終一貫，並指出「如果您閱讀了議事錄，就能理解當時的答辯內容」。

李姓女記者不死心，再度追問「也就是說，日本認同台灣問題是中國的內政問題？我可以這樣理解嗎？」

茂木敏充則回答，「我想，我的理解和李女士的理解之間，可能存在一些不太一樣的部分」。李姓女記者繼續問說「不一樣在哪呢？」茂木敏充回答，「如果您能更具體指出個別事項，我可以回答」。李姓女記者語塞未再回話，記者會到此結束。

茂木敏充面對連續追問依舊滴水不漏的回答，未讓中國記者聽到想要聽到的答覆，讓日本網友讚不絕口，紛紛在底下留言說「完全沒有必要去理會共產主義者的那些胡言亂語。中國記者和左翼記者們拼了命地想從高市內閣的閣僚同事口中，套出失言或對中國有利的言論，但他們完全沒有搭理這些人，真是令人感到十分可靠」、「政治家必須注意說出每一句話都不能被抓語病、留下把柄，政治家這份工作就是如此艱難呢」、「茂木先生的話就沒問題」。

