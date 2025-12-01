中記者逼問一中問題 日外相冷回：理解不同

日本外務大臣茂木敏充。(茂木敏充X)

日本外務省上月14日例行記者會上，爆出一場「中國記者套話失敗」事件，引發日本網友熱議。面對中國《鳳凰衛視》記者刻意拋出的連環問題，企圖引誘日本外務大臣茂木敏充說出「台灣屬於中國」、「台灣問題是中國內政問題」等關鍵字，茂木以全程「冷靜防守」化解，讓網友直呼「回去再練五年」。





影片顯示，中國記者多次援引1972年大平正芳的國會答詢內容，試圖讓茂木承認「台灣問題屬中國內政」。他又提及《日中聯合聲明》，逼問「日本是否支持中國主張的『台灣是其不可分割的一部分』？」要求茂木「清楚回答」。

廣告 廣告





茂木敏充不受激將，強調「日本的立場始終如一」，並提醒記者「若閱讀議事錄，就能理解當時的答辯內容」，拒絕落入對方設定的話術框架。當該記者第三度追問，還自行解讀「所以日本承認台灣是中國內政？」茂木直接當場「打臉」回應：「我認為我們彼此的理解有差異。」





記者再追問「差異在哪？」茂木則反將一軍：「如果您能明確指出具體事項，我可以回答。」對方一時語塞，主持人也立即宣布記者會結束，整段攻防畫面隨即在日本社群平台瘋傳。





日本網友直言，中國記者問題明顯帶政治目的，但茂木的回應既不挑釁、也不讓步，展現日本在兩岸議題上的一貫立場：尊重現狀，但不接受中國企圖把台灣問題定調為「內政」的政治操作。