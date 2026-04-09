中評會延至下週一議處李貞秀？柯文哲談她表現：好不好看了也知

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，近日因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，中評會原定今（9日）開會議處，已延至下週一（13日）召開。柯文哲今被問怎麼看李貞秀當立委以來的表現，他說，「做得好不好，其實大家看了也知道」，至於對李的去留問題，柯則認為「大家也不要逼她，給她一點時間去準備」，並說「做什麼事情吼，人情世故義理」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌上午於新莊競選總部召開「讓新北更有型」競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，柯文哲、新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳彥廷、陳語倢、吳亞倫等人出席。

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會後接受媒體聯訪，外界關注中評會是否會開鍘李貞秀，也提問柯文哲怎麼看李擔任立委以來的表現，柯文哲先是說，關於李貞秀事件，已經鬧太久。他再聲明一遍，2024選舉提名不分區立委時，給新住民保留一席，當時的想法很簡單，民眾黨是多元、開放的政治價值，這些新住民不管陸配或外配，加起來將近60萬；若還包括丈夫、小孩子都超過100萬，讓這些族群在立院有個代言人，「我覺得邏輯是對的」，還是希望台灣是共融社會，所以，讓不管外配、陸配在立院有個不分區立委席次，這是對的。

柯文哲提到，但是，在立法院也是要看個人表現，仍要接受社會檢驗，這就無法去另外評論，還是由她個人的表現，當然剛問說她表現好不好？他坦白講，台灣的政治環境太惡劣了，其實民眾黨目前的立委裡，都是博士學位、大學教授，其實有一個好像升斗小民、普通小老百姓，「我認為也沒有什麼不對」，因為民代本來就是社會各階層、族群代表，只是低估了一件事，這種惡劣的政治環境，常常不是三頭六臂或有超強EQ、IQ，實在是沒有辦法應付，這也是事實。

柯文哲稱，不過，他倒覺得李貞秀的去留問題，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概就是這樣」。

現場記者追問，無論是民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人都喊話李貞秀知所進退，中評會目前開會延到下週一，中央委員李彥慶昨號召應盡快對李貞秀案做出決議的小草，寄信給中評會，再度問柯對李貞秀案的態度？柯文哲回應，中評會本來今天要開會，他剛才知道沒開會是因為裡面有成員出國，確定改下週一開會。

柯文哲說，民眾黨還是很努力建立制度，既然中評會是獨立審議的機構，就應該讓其獨立運作，做得好不好，其實大家看了也知道，「但是我覺得這樣、凡事就是這樣……你要怎麼講，就是……做什麼事情吼，人情世故義理」。

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