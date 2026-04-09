中評會開鍘李貞秀？ 柯文哲緩頰不逼：給她一點時間準備去留

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黃國昌發表最新競選影片，柯文哲與7位新北市議員被提名人同台。

民眾黨不分區立委李貞秀日前因爆料「高虹安拿了我們柯文哲700萬」，引發茶壺風暴，黨內有聲音希望李貞秀自己「知所進退」，中評會原定今（9 日）進行議處，卻因有成員出國而延至下週一（13日）舉行。對此，創黨主席柯文哲今出席新北市誓師大會時表示，台灣政治環境過於惡劣，若沒有「三頭六臂」或超強EQ實在難以應付，對於李貞秀的去留，他呼籲大家「不用去逼她」，應給她時間準備。

柯文哲回憶提名初衷，強調民眾黨堅持多元開放，保留一席給「新住民代言人」，他直言，民眾黨立委名單中已有許多大學教授，納入「升斗小民、平頭百姓」作為代表並無不對，只是大家低估了政壇的險惡。

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針對李貞秀表現好壞的質疑，柯文哲並未正面給予評價，僅表示「民意代表本來就要接受社會檢驗」，一切交由個人表現定奪。

至於中評會是否會正式「開鍘」，柯文哲強調中評會是獨立機構，應給予獨立運作的空間，「做得好不好大家看也知道」。對於李貞秀目前的困境，他採取較為溫和的立場：「我想她的去留問題，大家也不要逼她啦，給她一點時間去準備啦。」

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