中評會13日議處李貞秀！柯文哲喊「不用逼她」：去留給她一個時間準備

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲出席【讓新北更有型】黃國昌競選影片發布暨 0411 新北誓師大會 記者會（圖／翻攝畫面）

民眾黨中配立委李貞秀日前爆料創黨主席柯文哲給新竹市長高虹安700萬，遭黨內支持者、黨公職檢舉，中評會原擬4月9日議處，不料因有成員出國，所以延後到13日舉行。針對李貞秀去留問題，前民眾黨主席柯文哲今（9日）表示，台灣的政治環境太惡劣，若不是三頭六臂或超強的EQ、IQ實在沒有辦法應付，「但我倒覺得她的去留問題大家不用去逼她，給她一個時間準備」。

民眾黨上午舉辦「競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，柯文哲表示，關於李貞秀事件，這已經鬧太久了，2024年民眾黨提名不分區立委時候，給這些新住民保留1席席位，當時想法很簡單，民眾黨保持多元開放政治價值，所以讓這些新住民，不管是外配或中配加起來超過60萬，如果包括她的丈夫、小孩都超過100萬了，所以讓這族群在立法院有代言人，這邏輯是對的。他希望台灣是共融的社會，讓外配或中配在立法院有不分區席次，這是對的，但在立法院還是要看個人表現，還是要接受社會檢驗，這就沒有辦法另外評論，還是要由她個人表現。

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至於媒體剛剛問說她表現好不好，柯文哲說，「我坦白講啦！台灣的政治環境太惡劣了，民眾黨目前立委裡面，大學教授一大堆，有一個升斗小民或普通小老百姓沒有什麼不對，因為民意代表本來就是要有各個社會階層各族群的代表，只是我們低估了一件事情，這種惡劣的政治環境，若不是三頭六臂或超強的EQ、IQ實在沒有辦法應付。不過，我倒覺得她的去留問題大家不用去逼她，給她一個時間準備。」

柯文哲也提到，原本中評會今天要開會，後來因為成員中有人要出國，所以確定是13日開會。民眾黨努力確立制度，中評會既然是獨立機構，就給他們獨立運作，做得好不好大家看也知道，凡事都是這樣，人情世故就是這樣子。

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