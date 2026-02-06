中警三分局創「詐騙模擬器」 體驗詐騙情境

▲中警三分局首創「詐騙模擬器」 體驗詐騙情境助防詐（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 為提升民眾辨識詐騙手法，臺中市政府警察局第三分局突破以往僅以文字、圖片及影音傳遞防詐資訊的宣導模式，進一步導入可實際操作的《詐騙模擬器》，讓民眾不再只是被動接收資訊，而是透過沉浸式互動，親身體驗詐騙話術逐步引導的過程，從中學習關鍵辨識時機與正確應對方式，強化實際面對詐騙時的判斷能力。

第三分局除持續深入校園、民間社團活動及在地市集辦理實體宣導，警務員吳岷儒利用空檔時間，設計出一套名為《詐騙模擬器》的互動式防詐工具，將165打詐儀表板高發詐騙案例，還原成詐騙對話，讓民眾使用自己手機，就可以在安全環境中模擬體驗。在近期辦理的識詐宣導活動中，警方亦安排與會公司企業財務人員及銀行行員實際操作模擬器，高度擬真的對話內容更能體會詐騙話術的迷惑性，與會人員直呼「這些對話真的很真實!」

廣告 廣告

除宣導推廣外，第三分局亦將《詐騙模擬器》運用於被害關懷工作，偵查隊在勸導已遭詐騙被害人停止繼續投入金錢時，除說明案件風險外，也引導其操作模擬器，協助被害人理解自身遭遇與其他類似詐騙手法的共通特徵，藉由實際操作加深認知，降低再次受騙風險，並同時宣導假投資、假交友、假檢警等不同詐騙態樣，提升整體防詐警覺。

第三分局分局長謝有筆表示，詐騙集團常以高度擬真對話包裝，誘使民眾依指示交付款項或提供帳戶資料，警方透過《詐騙模擬器》協助民眾事先熟悉詐騙話術關鍵節點，培養即時停手與查證的能力。民眾如接獲自稱客服、銀行或檢警人員要求進行金流操作或解除付款設定，應保持冷靜、切勿配合，並立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。警方將持續以科技化、生活化的方式深化防詐宣導，攜手全民共同打造安全、安心的生活環境。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中漢口路蒸餃店客人莫名遭利剪攻擊 兇嫌落網

台中太平茶行今早遭開20多槍 開槍少年自行投案

警界新銳接棒 中市正義派出所所長林佑軒布達