中警告台美關稅後果美方承擔 外交部回應了

▲美國總統川普16日又放話，要對那些不支持美國掌控格陵蘭島的國家加徵關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。中國駐美大使館強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議，否則後果須由美方自行承擔。對此，外交部表示，中國無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部昨日晚間發布新聞稿表示，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部指出，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。外交部將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

