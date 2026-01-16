中警告關稅「後果美方承擔」 陸委會回應了

▲「台美投資備忘錄」（MOU）簽署，中警告「一切後果美方承擔」，陸委會副主委梁文傑表示，我國有權利和任何國家做經貿協議。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。中國駐美大使館強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議，否則後果須由美方自行承擔。陸委會表示，我國是世貿組織（WTO）會員與亞太經濟合作會議（APEC），有權利和任何國家做經貿協議。

陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體關注台美簽署關稅MOU，引發中方反彈，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，台美關稅雙邊談判結果是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與兩岸經貿往來沒有關係，我國是WTO與APEC成員，我方有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

梁文傑表示，對等關稅調將到15%，基本上和日本、韓國、歐盟齊平，其實最大獲利者是傳統產業，譬如工具機、汽車、零組件、自行車、運動器材等，未來我們的競爭力會相當的高。目前大陸出口到美國的類似的一些傳產大概是47%，我方是15趴，所以當然可能會對於在大陸的台商，如果從事這方面的產業的話，會有一些影響，但是具體到底要怎麼樣做生意？在哪裡投資？那當然還是由廠商自己去考慮。

