中警守望相助隊年訓 分局長劉其賢親自授課

▲守望相助常年訓練首堂課程即由分局長劉其賢講授「守望相助隊協勤任務及運用民力加強治安情資蒐集」（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 俗諺：「打虎需要親兄弟、救火還需好鄰居」，臺中市政府警察局第五分局積極推動守望相助隊協勤民力制度， 4日晚間舉辦守望相助隊常年訓練活動，轄內34里守望相助隊員們齊聚一堂，精進協勤技巧與法令知識，並強化協助犯罪預防正確觀念。日前曾展現雙臂爬杆驚人體力的分局長劉其賢，這次常訓也親自上陣授課。

▲「識詐、防詐及阻詐」課程，則由偵查隊副隊長林佳億介紹最常發生的詐欺手法及實際案例輔以說明(圖/記者鄧力軍翻攝)

首堂課程即由分局長劉其賢講授「守望相助隊協勤任務及運用民力加強治安情資蒐集」，期藉運用民力加強治安情資蒐報，將民眾生活中遭遇之治安、暴力問題，經由分局規劃勤務加以精準打擊，要讓轄區民眾有感警察同仁維護轄區治安的決心與執行力。

接續課程「識詐、防詐及阻詐」，則由偵查隊副隊長林佳億介紹最常發生的詐欺手法及實際案例輔以說明，讓參訓人員能深深感受到詐騙案件的危害性，亦讓隊員熟悉日後如何防制是類詐欺犯罪；再來是由邱棋洋教官傾囊相授的「擒拿與綜合逮捕術」及「執勤觀念與技巧」，更讓各個隊員躍躍欲試，紛紛主動請纓上臺參與示範演練，期藉由多元、實務的課程，增進與會隊員平日協勤技能及技巧，有效協助維護轄內治安工作，讓參加本次訓練守望相助隊員們紛紛表示獲益良多、不虛此行！

此次訓練講習，除轄內34里守望相助隊員們齊聚一堂，彼此聯繫情感更加熟稔之外，分局長劉其賢更表示，守望相助隊是警察機關維護社區治安工作的好夥伴、同時也是最穩固的靠山，落實常訓無形中也提昇守望相助隊員協勤技能與法令知識，讓北屯區治安更平穩、交通更順暢，讓臺中市成為最宜居的城市之一。



