中警弊案奪命爆2／涉案員警：確有違規事實 檢方以剛出爐判例論罪

台中市「洗車牌」貪汙弊案涉案的員警、業者29名被告中，唯獨市警三分局林姓員警和廖姓代辦業者否認涉案，林以有攔查違規車輛依法開罰單的事實為由不認罪。檢方則以宜蘭地院最新判例，認定雙方熟識、共同謀議開立假罰單，並以當地租車時價計算圖利車主獲利，仍將林、廖2人一併起訴。

林姓員警到案時供稱，他當時雖然未完全按照勤務分配表分派的工作內容值勤，但因為長官會希望他要有「淨牌績效」，所以到旱溪東路和環中東路附近(靠近業者公司)巡邏取締違規，他是按照規定攔查廖姓業者、開立舉發單，並非與廖姓業者約定好。至於廖偽簽車主名字的部分，林則辯稱，當時忙著警戒周邊並處理其他事情，未注意到廖的行為。

廖姓業者一開始坦承供稱，他確實有向林姓員警提過可否開立吊銷牌照罰單就可重新領牌上路一事，但林做事「龜毛」，表示一定要有攔查、查電腦，他才會開單。所以廖等林值勤，將車開上路，順利領罰單。且兩人熟識10多年，林因修理公務車、公司周邊設有巡邏箱等原因，都會進去公司和他一起泡茶。

但再次偵訊時，廖改口稱他沒有跟林提過吊銷一事，是自己去看林的班表，知道他當天值勤會去哪裡，才違規開車去讓林開罰單，雙方並無約定時間、地點，且他是趁林不注意偽簽車主名字。廖僅坦承文造文書罪，其餘否認。

不過，依據宜蘭地院2023年一起判決確定指出，宜蘭縣古姓員警與高中同學賴姓代辦業者合謀，將已被吊扣牌照車輛開到路上行駛，因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照於吊扣期間而行駛於道路上，被古姓員警攔車製單裁罰吊銷汽車牌照，2名車主即因牌照已吊銷後，逕行驗車後重新申請牌照立即上路，並以宜蘭縣租車價格行情每日約新臺幣1700元換算，圖利2名車主共計60萬元不法利益，賴也獲得共計2400報酬。法院最後判古1年4月。緩刑2年，並應向公庫支付新臺幣10萬元。褫奪公權2年。賴1年。緩刑2年，並應向公庫支付新臺幣7萬元。褫奪公權2年。台中檢方據此，將不認罪的林、廖2人一併起訴。

