中警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元
[NOWnews今日新聞] 臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲何姓主嫌等12人於臺中市南屯區經營運動賽事博弈網站，該集團透過中國大陸「易游體育網站」平台為大陸地區賭客儲值賭金，每月經手賭資金額逾新臺幣2,000萬元，經營期間出入賭資金額逾4億餘元，不法獲利估計超過2,000萬元。
據警方掌握情資顯示，該體育網站平均單月出入賭金約2,000萬元、獲利可達100萬元，該集團並兼營娛樂城賭博網站，有多名台灣人在該網站賭贏了卻無法出金；其經營手法係由員工加入各網路運動直播間，先以聊天、交友方式搏取被害人信任後，再推薦被害人加入體育網站會員，並設定會員人數有百萬人，讓被害人信任該網站係有品牌、口碑、保障之網站，一定可以出金而放心儲值、下注。
何嫌（男、31歲）並以客服、文書打字工作人員之名，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入該不法博弈集團從事犯罪工作，專案小組見時機成熟，聲請搜索票破門逮人，並於現場查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案移送後由臺中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴在案。
警方指出，博弈、洗錢犯罪集團常成立空殼公司，並以客服、文書打字工作人員等職缺招攬員工，利用高於市場行情之薪資吸引求職者加入不法集團從事犯罪；且博弈集團常與詐欺集團、黑幫組織掛勾，利用人性好賭、貪婪之弱點，如狐狸般一步步引誘賭客下注賭博成癮，終愈陷愈深、傾家蕩產而不自覺。
