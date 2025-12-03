中警第六分局 黑、槍、毒、詐評比三冠一亞

▲台中市第六分局在警察局評比中，一舉奪下掃黑、緝毒、打詐三項冠軍及肅槍亞軍。（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 臺中市政府警察局第六分局在掃黑、緝毒、肅槍、打詐等重點工作火力全開，運用最新修正的《組織犯罪條例》強化偵辦量能，連續破獲多起重大案件，從組織犯罪到非法槍支、毒品、詐欺均有斐然成果。在警察局評比中，一舉奪下掃黑、緝毒、打詐三項冠軍及肅槍亞軍。

今年5月9日立法院三讀通過組織犯罪條例修正後，第六分局立即依新法精神調整偵查策略，強化對犯罪組織的蒐證力度。修法將電信詐欺、跨境犯罪等新興態樣納入組織犯罪範疇，並擴大共同犯意的認定與犯罪所得的查扣範圍，讓警方在面對層層分工、隱密性高的不法集團時，能有更清楚、具操作性的法律工具。六分局也因此得以針對犯罪結構溯源追查，在多起案件中成功串聯上下游關係，進一步瓦解整個組織網絡，從掃黑、肅槍、緝毒到打詐都有顯著突破，也讓不法集團無法再以過往法律模糊地帶規避刑責。

今年10月，第六分局員警在西屯區光明路一處停車場查獲滋事的陳姓男子(85年次)持有改造槍枝1把，並經送驗殺傷力後追查背後槍枝來源；而在同月深夜時段，員警也在轄區治安要點強力巡邏、埋伏佈點時，查獲魏姓(81年次)男子持有毒品愷他命、咖啡包等，雖魏男一時棄車逃離，但還是遭周邊警力包圍，壓制逮捕，並向上溯源毒品流向；日前更是接連破獲以陳姓馬來西亞籍男子（68年次）及打扮樸素的黃姓女子（69年次）擔任車手，向不知情的受騙民眾收取贓款或提領騙來的財產，嫌犯在經法院裁判後也受到應有的懲罰，並因此追查背後的詐騙集團。

最令人矚目的是，西屯區寶慶街在11月17日曾發生因改管噪音而衍生的街頭鬥毆，和11月22日福星北路酒後打架案件，這2起案件的相關嫌疑人共17人，全數依法移送偵辦，警方有效執行掃黑、壓制不法匪徒團體氣焰，除依最重可達10年有期徒刑嚴懲外，更循線剖悉集團金流，朝「斬金斷人」目標偵辦。

今年截至11月30日，臺中市政府警察局第六分局在掃黑、緝槍、緝毒與打詐等重點工作上均呈現明顯成長，成效亮眼。全年度共查獲非法槍枝15把，平均每月約1.4把；掃黑部分累計破獲犯罪集團9團57人，較去年的6團大幅成長50%；毒品查緝則累積74件，比去年增加12件；在打詐方面，破獲詐欺集團61團482人，查扣不法所得25億9千餘萬元，人數較去年多2倍，金額更比往年增加15倍。整體數據顯示六分局在市區治安主戰場上維持高強度執法能量，也反映在修法後更能整合資源、精準打擊各類犯罪。

第六分局長周俊銘表示，過往常受限於法律對新型態犯罪的規範不足，使得相關偵辦程序較為艱辛；此次組織犯罪條例修正後，讓警方得以在更清楚的法制架構下採取行動，能夠更適法、更周延地處理案件，讓真正應受制裁的不法分子無所遁形。



