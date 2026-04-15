中警跨轄展鐵腕 直搗毒窟查扣逾2公斤大麻及分裝場

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▲中警三分局經檢察官指揮，密蒐證後展開搜索，直搗毒窟查扣逾2公斤大麻及分裝場。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】中警第三分局展現打擊毒品犯罪決心，日前跨轄至桃園地區執行掃毒專案，成功偵破一起販售第二級毒品大麻案。在桃園地檢署指揮下，專案小組鎖定一名王姓嫌犯(85年次)，經縝密蒐證後展開搜索行動，當場起獲大麻菸彈、大麻油及大麻植體等毒品與分裝工具，全案依法移送偵辦。

警方指出，日前偵辦毒品案件時，經向上溯源發現王嫌長期於桃園地區販售大麻予不特定對象，以牟取暴利。專案小組見時機成熟，持法院核發之搜索票，兵分多路前往桃園市桃園區及八德區等三處據點執行搜索，另於王嫌座車及住處當場查扣第二級毒品大麻菸彈31顆、大麻3包及大麻油7罐，總計查獲毒品毛重逾2公斤(市值約新臺幣100萬元)，現場另查扣加熱器、分裝工具、帳本及多支行動電話等多項證物。

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▲警方起獲大麻菸彈、大麻油及大麻植體等毒品與分裝工具。

王嫌於警詢時對犯行坦承不諱，並供稱毒品係向一名張姓男子購買。全案詢後依違反《毒品危害防制條例》第4條第2項販賣第二級毒品罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。警方將持續擴大追查毒品上游，誓言全面瓦解該販毒集團，以維護社會治安。

第三警分局呼籲，大麻為我國法條規範之第二級毒品，製造、運輸、販賣者最高可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。警方將持續強力打擊毒品犯罪，絕不容許毒品危害國民健康，同時提醒民眾應遠離毒品，切勿以身試法。（照片記者鄭瑞芳翻攝）