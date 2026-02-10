中警高強度臨檢 警犬LaLa、Dottie好吸睛

▲中警春節前高強度臨檢 警犬LaLa、Dottie穿梭全場好吸睛（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 臺中市政府警察局第五分局春節前全力執行「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日21時起於北屯區全境實施高強度封閉式臨（路）檢勤務，針對轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等易生滋事場所強力掃蕩，執勤現場最吸睛的莫過於警犬隊派出的“LaLa”與“Dottie”，兩隻警犬以「暨萌又殺」的專業模樣穿梭在包廂間，靈敏嗅聞有無不法違禁品。

第五分局分局長劉明興高度重視春節前治安與交通安全，規劃節前持續執行擴大臨檢及取締酒駕勤務，由副分局長帶隊前往酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所及重要道路口執行高強度臨（路）檢，展現警方維護治安、打擊不法的決心。

本次勤務結合市長重視的「馬上安全」春節酒測專案，自即日起至農曆元宵止，透過各項擴大臨檢路檢勤務加強取締酒駕，掃蕩「醉」犯，讓民眾馬上、立刻感受到交通與治安安全，也象徵馬年伊始即以高密度酒測與治安作為，守護市民整年的交安與治安平安。

此次擴大臨檢集結「北屯守護者聯盟」，由第五分局結合警犬隊、憲兵隊、義警、民防及社區守望相助隊等單位分組同步執行，共動員62名人力，於各臨檢場所及路檢點展現強勢執法力道，有效震懾不法。執勤現場最吸睛的莫過於警犬隊派出的“LaLa”與“Dottie”，兩隻警犬以「暨萌又殺」的專業模樣穿梭在包廂間，靈敏嗅聞有無不法違禁品，嚴肅執法中帶著親民氣息，贏得不少民眾讚賞，也同步達到震懾不法的功能，守護大家平安過好年。



