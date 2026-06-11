中警一分局烤乳豬、雞蛋糕歡慶警察節

▲第一分局首度舉辦警察節園遊會活動，會場有轄區內各式各樣的特色美食進駐設攤，更有整隻烤乳豬讓人食指大動，以及一系列精彩的「套圈圈」、「粉墨登場」等多項趣味競賽（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWNEWS今日新聞] 警察節即將到來，臺中市政府警察局第一分局特別於6月10日警察節前夕，以「特別日子和重要的人一起度過」為出發點，舉辦警察節慶祝表揚大會暨園遊會活動，邀請警察同仁攜家帶眷，共同歡度專屬自己的節日，現場亦有警友、警察志工及協勤民力等人共襄盛舉，場面歡樂。

第一分局首度舉辦的園遊會活動豐富多元，會場有轄區內各式各樣的特色美食進駐設攤，更有整隻烤乳豬讓人食指大動，以及一系列精彩的「套圈圈」、「粉墨登場」等多項趣味競賽，讓各年齡層皆能盡興參與，促進親子情感與同仁間的情誼交流，現場洋溢著熱鬧愉快的氛圍。

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為給同仁具有紀念及實用價值的警察節禮品，第一分局今年特別由警界小畫家、有「牛奶方盒警探」稱號的警員李冠鼐及警員楊舒婷設計專屬該分局的警察節紀念T恤，於慶祝表揚大會上致贈予每位同仁，會中亦表揚多名查緝刑事案件績優人員，如偵查隊及大誠、繼中等2所的員警，分別偵破販賣一、二級毒品、詐欺集團，查緝人民關切的毒駕及酒駕等，每位績優員警都有非常卓越的表現，為此該分局也特別由警友辦事處主任劉乃欣代表致贈慰勉金來表彰績優員警，藉此激勵員警工作士氣。

分局長林大為表示，警察節不僅是向全體警察同仁致敬的重要日子，更是提升團隊凝聚力與家庭支持的重要時刻。由於警察工作性質特殊，常常無法與家人長時間相處，期許利用本次園遊會活動加強情感聯繫，透過趣味競賽讓同仁徹底放鬆，卸下平日嚴肅剛強的形象，與家人共享美好的親子時光。



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