中豐交流道啟用，分流中壢、內壢車潮，桃園房市通勤半徑擴大

交通部宣布，「國道1號中豐交流道新建工程」已於 2025 年 12 月 26 日上午 6 時正式通車，最大亮點在於新增五楊高架「南出、北入」專用匝道，並同步完成國道1號平面主線拓寬工程，期望有效分流中壢、內壢交流道長期累積的車流壓力，提升整體通行效率。

根據交通部高速公路局說明，中豐交流道位於中壢與內壢交流道之間，設計目的在於改善尖峰時段壅塞問題。此次工程除導入五楊高架專用匝道，讓南下車輛可更順暢離開、北上車流快速銜接高架路段，也一併優化國道1號主線配置，降低平面道路與高架系統交織造成的回堵現象。

在房市層面，專家指出，交通建設的影響多屬中長期發酵。中豐交流道啟用後，青埔與中壢之間的跨區通勤可預期更加順暢，對有車族、自住買盤的接受度有正向助益。此外，能快速銜接國道與五楊高架的周邊社區，在轉手與出租條件上，往往比同區但交通不便的地段更具優勢。

不過，市場也提醒，交流道利多往往伴隨車流重新分配，部分路段可能面臨噪音與地面道路壓力增加的情形，建議購屋族實地觀察尖峰時段交通與環境狀況，再評估是否符合自身需求。

本文資訊、圖源：交通部高速公路局

