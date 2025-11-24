中豐交流道年底可望提前通車 張善政市長：攜手中央加速地方交通建設
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政二十四日上午出席立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，實地視察「國道一號中豐交流道新建工程」進度。張善政表示，本案是桃園鄉親期盼多時的重大工程，在中央與地方攜手合作下，目前工程進度不僅超前，更有望於今（一一四）年底提前通車，將有效分散內壢交流道車流，改善青埔及桃園南北向交通，提升市民通行便利性。
張善政指出，後續第二期工程同樣關係整體路網功能完整性，期盼行政院能儘速核定，以加速完成南入北出的交流道配置。市府也將同步推動南園二路打通至中豐北路的新闢道路工程，串連內壢交流道與中豐交流道，讓區域交通更為順暢。張市長感謝立法委員魯明哲及交通部長期協助，讓桃園對年底提前通車更具信心。
交通部長陳世凱表示，中豐交流道第一期工程目前超前約百分之三進度，工期也較原訂時程提前近半年，展現桃市府與高公局團隊的密切協作。他指出，目前交流道已接近通車標準，後續將陸續完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利開放通車。
交通局表示，中豐交流道於一0九年經行政院核定，分兩期辦理；第一期（北入南出）於一一二年二月一日開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用。至於第二期工程（南入北出），可行性評估預計年底報行政院核定，市府建議納入「青埔北上匝道」配置，強化整體交流道功能。
交通局補充，除中豐交流道外，中央在桃園也推動大竹交流道改善、國道三號八德交流道增設、國一甲及國二甲線延伸等多項重大工程，總投資金額超過一千一百億元。待建設陸續完成後，桃園整體道路系統將更臻完善，市府也會持續與交通部、高公局密切合作，完善地方銜接道路，讓中央建設效益發揮到最大。
包括立法委員魯明哲、市議員魏筠、交通部長陳世凱、交通部高速公路局長陳文瑞、市府交通局長張新福、桃園大眾捷運股份有限公司副總經理陳定漢等均一同出席活動。
其他人也在看
全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險
美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。中時新聞網 ・ 15 小時前
藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性
為了防止藥品短缺，強化藥品供應韌性是各國政府當務之急。台大藥學專業學院教授沈麗娟分享他國經驗，歐洲以多層次的評估，篩選出「關鍵藥品」，由國家介入保障供應。衛福部長石崇良坦言，我國「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」各有不同定義，下一步要釐清哪些藥品需要藥價保護。中時新聞網 ・ 15 小時前
全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中
美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 3 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 8 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 11 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 23 小時前