中豐交流道拚年底前通車 青埔往返泰山省10分鐘

（中央社記者黃巧雯台北19日電）國1中豐交流道新建工程歷經近3年施工，高公局今天表示，在完成通車前勘驗及部分驗收等與行車安全相關作業後，目標年底前通車，青埔地區往來泰山轉接道行車時間約省10分鐘。

有鑑於桃園航空城計畫、機捷A21轉運站及高鐵桃園站衍生強烈運輸需求，交通部高速公路局辦理「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」，其中，中豐交流道新建工程經費新台幣16.09億元、主線配合改善工程經費3.97億元，合計總經費20.06億元。

中豐交流道是專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，高公局發布新聞稿表示，目標今年底前開放通車，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18%及中壢交流道7%交通量，改善交通壅塞情形，縮短民眾的通勤時間，預期青埔地區往來泰山轉接道行車時間約可節省10分鐘。

高公局提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路用路人，通行車種也與國1高架道路相同，禁止通行大貨車（如聯結車、砂石車、貨櫃車等）。

高公局指出，未來中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人可利用迴轉道進入北入匝道，而五楊高架道路南下用路人則可利用中豐交流道新設出口匝道，分別前往中壢及青埔地區。

為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，高公局表示，中壢轉接道路段將透過標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道及禁止入口車輛駛入平面主線，提醒用路人依據標誌標線及指示牌面行駛。

高公局表示，此工程不僅打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來結合機捷A21環北轉運站，將使大眾運輸轉乘更加便捷，串聯起新舊都心的發展動脈，將為地方帶來更多商機與活力。（編輯：管中維）1141219