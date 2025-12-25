中豐交流道通車 青埔←→泰山省10分鐘

國道1號桃園中豐交流道25日由行政院長卓榮泰（右六）、交通部長陳世凱（右五）、桃園市長張善政（右七）等人共同主持通車典禮，可望紓解內壢、中壢交流道交通壅塞情形。（呂筱蟬攝）

國道1號中豐交流道25日由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱與桃園市長張善政共同主持通車典禮，未來桃園青埔地區往來泰山轉接道，行車時間約節省10分鐘，也可改善內壢、中壢交流道交通壅塞情形。桃市府同步推動南園二路打通至中豐北路新闢道路工程，讓區域路網更加完善。

卓榮泰表示，桃園是發展快速且年輕化的城市，交通建設愈來愈發達，桃園有重點建設，第1個就是桃竹苗大矽谷，以及進行很久的航空城，還有機場第三航廈新工程、捷運A21轉運站和中豐交流道。集結這麼多交通建設，希望整個台灣6大產業區域生活圈中，最先核定的桃竹苗大矽谷可以加快速度，不僅在生活機能、居住教育跟醫療文化、交通建設各方面充實完成。

廣告 廣告

陳世凱說，桃園不斷發展人口持續增加，中央未來將挹注桃園1000億元預算在高速公路建設，軌道建設更不在話下，同時桃園機場三航廈北登機廊廳也啟用，桃園市迎接2件喜事，交通部未來也將持續努力。

高速公路局說明，中豐交流道是專門服務五股楊梅高架道路的交流道，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18％及中壢交流道7％交通量，縮短鄉親們的通勤時間。

高公局提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路用路人，禁止通行大型車輛，中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔用路人可利用迴轉道進入北入匝道，五楊高架道路南下用路人則可利用中豐交流道新設出口匝道分別前往中壢及青埔。

張善政指出，為因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題。