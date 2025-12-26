「中豐交流道」正式通車 專供五楊高架.分流中壢、內壢車潮

國道1號「中豐交流道」今（26）天上午6點正式通車，除了能紓解中壢及內壢交流道的交通壓力外，也縮短國1往返青埔及中壢地區的交通時間，串聯桃園整體交通路網。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱與桃園市長張善政25日一同參加中豐交流道通車典禮，卓院長表示，桃園市在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計劃」中非常重要，而且還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設才能帶動科技及產業的發展，特別感謝交通部及高公局帶來中豐交流道通車這個聖誕禮物，並感謝桃市府積極協助，讓工程得以順利進行，中央與地方通力合作讓民眾可以提前6個月享受便利的交流道服務。

高公局說明，為解決國道1號中壢及內壢交流道壅塞情形，主動規劃於內壢及中壢之間增設「中豐交流道」，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道，提升道路通行效率。

另外，高公局也一併辦理國1平面主線配合拓寬改善，減少國道1號主線與五楊高架交織路段交織回堵現象，優化該路段交通運作效率及服務水準。



責任編輯／陳盈真

