中買家無懼金價大跳水 搶買像搶菜 排隊人潮綿延1公里

近日持續飆高的貴金屬「崩盤式」跳水，金銀1月31日出現40年以來最大單日跌幅。相較國外買家投資態度趨於保守，中國則是出現搶黃金像在菜市場搶菜一樣，深圳水貝市場等金店擠滿趁低入市的買金客，許多人凌晨就來排隊，有金店門口排隊人潮綿延1公里長。商家表示，買家搶購黃金另一個原因是臨近春節需求量增，但有不少商家惜售。網上也有不少追高投資者哀號聲，有人直呼「一夜驚魂虧麻了，損失8萬（人民幣，約1.1萬美元）」。

據香港文匯報報導，最近受黃金白銀暴漲的影響，倫敦現貨黃金價格一度逼近5600美元一盎司，銀價最高達到121.49美元一盎司，瞬間暴漲的價格積累了大量的獲利盤，1月29日金銀均出現一輪暴跌暴漲之後，周五更出現40年以來最大單日跌幅。截至收盤，現貨黃金報4860.39美元，跌幅9.61%，現貨白銀報84.43美元，暴跌26.83%。

不過，由於中國正迎來春節婚慶高峰，價格暴跌有利民眾以低成本價入市。在深圳水貝黃金交易中心，市場猶如菜市場一樣，大量顧客前來挑選黃金飾品，100克黃金可以節省6000元。

進入2026年以來，受地緣政治因素和國際投機資金炒作等影響，金銀價格像脫了韁的野馬，短短29天，金價不到一個月時間漲幅高達29.3%；銀價更是漲得離譜，漲幅為68.1%，超過金價的一倍多。如此瘋狂的市場吸引中國眾多投資者，一些投機資金趁機大幅拋售和做空，致市場出現40年來首見的單日最大跌幅，追高投資者損失慘重。

據水貝黃金交易中心多個商家表示，因市場大跌，31日前來購買金條和銀條的很少，「因市場風向突變，銀價的暴跌直接影響了銷售情況，現在銀條明顯不好賣了」。

不過，目前中國即將迎來農曆春節，婚慶高峰也將來臨，因此此輪金價的暴跌有利減少許多家庭購買金飾產品的成本，水貝黃金交易中心仍像是個菜市場，有的家庭一下購買100克。

「黃金遭遇40年來最大下跌」、「黃金白銀暴跌投資者發聲」等多個話題昨登上微博熱搜。有網友透露，自己之前賣得差不多了，後來覺得還會有高位便補倉，結果「虧麻了」、「損失8萬元」。還有網友表示，「普通人玩不來黃金」、「不管怎樣目前還是買不起」。部分投資者選擇「落袋為安」，有網友發帖稱，菜百商場門口的隊伍已經排出去「二里地」了，賣黃金人的占大多數。

另據每日經濟新聞報導，深圳水貝市場一位料商人士表示，自己會鎖倉不出，因為「現在的料不好拿」，一方面是因為現在金價暴跌，另一個原因則是臨近春節，料商接的料太多沒辦法處理，「從1月30日開始就不怎麼出料了」。

