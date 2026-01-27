中資再出手！安踏砸564億收購29%股權 成Puma最大股東

德國運動品牌Puma在美國紐約的旗艦店，攝於2025年7月16日。路透社資料照片



中國運動服飾龍頭安踏體育今日（1/27）宣布，已同意以15.1億歐元（約合564.6億台幣）的價格，收購德國運動品牌Puma約29%的股權，成為該公司的最大股東。

綜合彭博、路透社報導，在香港上市的安踏將以每股35歐元的價格，從法國億萬富豪皮諾特（Pinault）家族的Artemis控股公司手中收購約4300萬股Puma股票。安踏在提交給香港交易所的文件表示，此次收購是該公司「單一主業、多品牌發展、全球化布局」戰略的重要一步。

Puma週一股價收在21.63歐元，而過去12個月，該公司股價已下跌32%，目前公司市值為32億歐元。總部位於中國福建的安踏在港股價則於過去12個月內下跌7%，市值達273億美元。

這筆交易尚待反壟斷部門審查、安踏股東批准，以及中國等監管部門核准。安踏表示，預計將舉行股東特別大會，目標是在滿足所有條件後完成交易。

彭博去年11月就曾報導，安踏正與其他企業探討收購Puma的可能性，另一中國運動服裝集團李寧同樣對此進行初步評估，日本運動品牌亞瑟士（ASICS）也可能對此產生興趣。消息傳出後，Puma股價創下多年來的最大漲幅。

Artemis控股公司於2018年從精品品牌古馳（Gucci）、巴黎世家（Balenciaga）的母公司開雲集團（Kering）手中收購Puma股權，成為該公司的最大股東。但Puma近期因產品需求下滑及美國進口關稅衝擊而業績受挫，Speedcat系列等運動鞋款亦未能帶動業績上揚。

對此，去年接任Puma執行長的Arthur Hoeld曾提出轉型計劃，將減少折扣力道、強化行銷並精簡產線，裁撤900個企業職位，以扭轉經營困境。

