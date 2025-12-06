中資大肆鯨吞日本佛寺 「一條龍」控制死亡產業鏈！暗黑目的遭踢爆

日本傳出中資大手筆收購瀕臨倒閉的寺廟、神社，當成轉移資產的避稅工具。（示意圖，pixabay）

近年來，中國的資本大鱷們正大手筆佈局日本的殯葬領域，從火化場、棺木到墓碑，幾乎是「一條龍」式的掃貨收購。如今，連那些自身難保、搖搖欲墜的寺廟和神社，也成了他們大批買入的目標。日媒揭露，一些中國買家在取得宗教法人的身分後，竟然在一般住家裡掛張畫就能魚目混珠，把房子當成「佛門聖地」。這背後打的如意算盤，就是濫用宗教組織的免稅特權，偷偷摸摸地進行大筆資產挪動，達到逃稅、洗錢目的。

外資為何爭相購買日本寺廟？

《週プレNEWS》報導，由於少子化以及城鄉人口的持續流失，日本諸多寺廟正深陷後繼無人、信徒驟減的生存危機。日本文化廳數據顯示，2023年多達4431間「殭屍宗教法人」，但更多寺廟正瀕臨倒閉邊緣，這讓它們成了非宗教用途買家眼中的肥肉。有住持透露，近年來經常聽到中國富豪、日本企業家和科技大亨透過仲介，大量購入這些無人接手或財政吃緊的寺院。一旦透過合法程序更換管理層，買家就能光明正大地鑽稅務漏洞，規避其應負的納稅責任。

中資用什麼手段收購寺廟？

這些寺院交易的背後，有時候連黑道都來摻一腳，知情人士爆料，部分黑心仲介會抓住住持的弱點，使出威脅利誘、暴力手段，甚至設局拍不雅照等卑劣手段，強逼僧侶賣掉寺廟。一旦得手，他們就會讓寺廟脫離原本的宗派，變成買家能全面掌控資產的「獨立」寺院。專家評估，透過宗教法人名義進行資產轉移，買家能規避數億日圓的固定資產稅及遺產稅，由於法人代表的國籍沒有限制，控制權能直接轉移到中國公民手中，徹底將日本的法規漏洞榨乾利用。

這位住持並嚴正警告，外資「攻城掠地」的範圍不限於寺廟，連東京主要幾家火化場，大部分都被中國背景的企業收編，他心急表示日本寺廟、火葬場、婚喪業者等深深紮根於日本文化的關鍵產業，正被境外勢力逐步侵蝕，局勢已十分危急。因此他也大聲疾呼：「絕對不能再坐視不理」。希望外界對這場文化資產持續外流的巨大風險保持高度警覺。

